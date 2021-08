Kraj už v červnu přišel s Memorandem o společném zájmu a postupu, který jeho účastníky zavazuje ke spolupráci a společnému postupu při řešení protipovodňové ochrany. Nyní si nechá zpracovat studii proveditelnosti. „Zastupitelstvo v Hrádku nad Nisou memorandum projednalo souhlasně, Liberec, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava a Kryštofovo Údolí doposud ne. Chotyně účast na společném postupu při přípravě protipovodňových opatření neodsouhlasila,“ popsal aktuální situaci ohledně memoranda hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Na studii proveditelnosti kraj vyčlení prostředky ze svého rozpočtu. Na financování by se podle memoranda měl kraj a obce podílet rovným dílem, tedy padesáti procenty. Studii zpracuje pražská firma Vodohospodářský rozvoj.

„Tato společnost se řešení protipovodňové ochrany v povodí Lužické Nisy věnuje průběžně už od roku 2010 a disponuje proto podklady, které jsou pro studii proveditelnosti zásadní,“ řekl radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek. „Využít jejích znalostí je pro kraj výhodné nejen ekonomicky, ale zejména z pohledu know-how,“ dodal. Společnost disponuje i matematickým hydrodynamický modelem, který pro tok Lužické Nisy vytvořila.

Náklady na opatření by neměly být vyšší než majetek, který mají ochránit. Projektová dokumentace bude stát asi 17,5 milionu korun, samotná protipovodňová opatření podle Židka vyjdou zhruba na 1,5 miliardy. Se stavbou se počítá v rámci několika let. „Už víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Věřím, že memorandum je prvním krokem k tomu, abychom řeku upravili v souladu s přírodou tak, aby při povodních napáchala co nejméně škod,“ doplnil Půta.

Naposledy se blesková povodeň prohnala krajem minulý měsíc a podle předběžných odhadů se škoda po ní vyšplhala na 162 milionů korun na obecním majetku. Nejhorší situace byla v Písečné a Dobranově na Českolipsku. Voda zasáhla i krajské město. To chystá ve spolupráci s Povodím Labe opatření, která by měla zabránit opakování situace. Ve Wintrově ulici, kudy vede koryto Lužické Nisy, by měl v budoucnu vyrůst protipovodňový park. Finanční pomoc při likvidaci škod přislíbil i stát. Řešením je vypsání dotačních programů, v rámci kterých by Liberec získal finanční prostředky. „Ty dotační tituly už jsou, ale musí se upravit tak, aby na ně statutární město dosáhlo. Většinou jsme z nich vypadli kvůli velikosti,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Koordinátorem předprojektové přípravy celého komplexu protipovodňových opatření, který zahrnuje i vodní dílo v Andělské Hoře v podobě suché nádrže, je Liberecký kraj. Ten kromě studie proveditelnosti zajistí i dokumentaci k územnímu rozhodnutí a posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe se postará o koordinaci posouzení vlivu navrhovaných opatření na odtokové poměry v hraničním profilu.