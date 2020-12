„V případě budoucího nárůstu dojde opět k přeměně vybraných nemocničních oddělení na covidová,“ ujistil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Kraj zatím nemá k dispozici vakcínu, aktuálně se věnuje přípravě očkovací strategie. Na první várku obsahující 975 vakcín, kterou má obdržet zatím jediné očkovací centrum v Krajské nemocnici v Liberci, jsou už připraveni zájemci ve všech čtyřech páteřních nemocnicích. „Jedná se o zdravotníky sloužící na covidových centrech a zaměstnance zdravotní záchranné služby,“ upřesnil hejtman Martin Půta. Od první února by mohlo být očkování dostupné pro část veřejnosti, a to hlavně pro seniory starší 65 let a další zdravotně rizikové skupiny.

Zájem veřejnosti o antigenní testování postupně klesá. „Chceme systém především nastavit tak, aby hygiena byla schopná objednat, vytrasovat kontakty pozitivně testovaných ve stanoveném čase a teprve ty další volné kapacity budeme věnovat antigennímu testování dalších zájemců,“ řekl hejtman. V regionu aktuálně vypomáhá 26 vojáků, kraj plánuje požádat o prodloužení pomoci minimálně do konce nouzového stavu.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimíra Valenty žijeme v době, která je specifická a zvláštní. „Nemáme obdobnou zkušenost s tím, co se dnes odehrává. Chovejme se proto rozumně,“ dodal. „Věřím, že očkování bude východiskem z této situace,“ doplnil Půta.

K pondělí 28. prosince bojovalo s nákazou koronavirem 4 560 pacientů, úspěšně se z ní vyléčilo 23 522 lidí. S covid-19 zemřelo 412 osob, jedná se o druhý nejmenší počet v rámci celé republiky.