Zaměřuje se na to, aby k dotyčnému spisovateli posluchač našel cestu skrze jeho osobnost. „Své znalosti čerpám z dobové korespondence, vydaných životopisů a přiznávám, že zejména ve svých videích lehce cukruju jejich životy trochou vlastní fantazie. Vadí to? Pokud to plní účel – tedy přibližuje studentům klasickou literaturu – tak podle mě ne,“ svěřila se Karolína.