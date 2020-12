Českolipský malíř zaměřil svou pozornost na obrazy velkých formátů.

Michal Janovský | Foto: Archiv Michala Janovského

Sada pastelů jako dárek od manželky naplno odstartovala malířskou kariéru Michala Janovského z České Lípy. I ten se musel přizpůsobit aktuální situaci. Epidemie koronaviru ho ovlivnila v tom, že v ateliéru tráví více času. Za normálních okolností by jinak pořádal víkendové výtvarné workshopy napříč celou republikou. „Situace mě štve, ale jelikož ji nemohu ovlivnit, snažím se na to nemyslet. A to se mi daří. Své veselé obrázky budu dělat za jakéhokoliv režimu i počasí,“ podotkl se smíchem tvůrce.