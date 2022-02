„Máme za to, že právě oni tím rozhodnutím sejít z cesty a rychlou reakcí muži zachránili život,“ sdělil zasahující člen jizerskohorské horské služby Tomáš Prchal.

Jak se ukázalo, senior z Německa přečkal celou noci a byl silně prochladlý. Letěl pro něj vrtulník, který musel kvůli špatnému počasí musel přistát až v Lázních Libverda. „My jsme pánovi ihned po dojezdu poskytli tepelný komfort a spolu s nálezcem ho transportovali na saních za sněžným skútrem k vrtulníku,“ dodal k zásahu Prchal.

Vrtulník Letecké záchranné služby z Liberce letěl i k nehodě, ke které došlo taktéž v pondělí 14. února v lese nedaleko obce Stanový u Vysoké nad Jizerou. Lesem jela skupinka na vypůjčených skútrech a jeden z nich měl nehodu a skončil s těžkými zraněními. „Měli jsme u něj podezření na zlomeninu v lokti, ale především vše nasvědčovalo závažnému vnitřnímu zranění s možností krvácení do dutiny břišní,“ uvedl k okolnostem výjezdu zasahující člen Horské služby Jizerské hory. Jan Pacák. Horští záchranáři po ošetření chlapce zafixovali do vakuové matrace a šetrně převezli k vrtulníku. „Následoval transport do nemocnice,“ doplnil Pacák.