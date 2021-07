Jak v rozhovoru říká, festival založil v roce 2000 v České Lípě, a i po 20 letech je zde doma: „Byl původně festivalem duchovní hudby a ani tuto podstatnou věc jsme v dramaturgii nikdy nepřestali ctít a vnímat jako základní stavební kámen. No a stejně tak jako v prvním roce jeho existence festival i po dvaceti letech vedu a společně se svými skvělými kolegy ho rozvíjím.“

Zdroj: Deník

Lípa Musicu čekají oslavy a výroční program, čím je pozoruhodný?

Jeho pozoruhodnost spatřuji hned v několika rovinách. Bude čistou oslavou návratu živé kultury po skutečně dlouhém kulturním a společenském půstu. A oslava to bude mimořádná. Náš spolek vydal k našim dvacetinám retrospektivní výpravnou publikaci „Cestou hudby“ obsahující překrásnou nahrávku Lípa Musica sextetu, který v roce 2019 přímo pro festival sestavil houslista Josef Špaček. Letošní ročník je navíc ozdoben uměleckou garancí skvělého Pavel Haas Quarteta, a tak se můžeme těšit na skvostnou dramaturgii vyšperkovanou dvěma světovými premiérami.

Asi hodně věcí v našem světě nebude už úplně stejných jako před pandemií, jste si s kolegy a partnery jistý, že jubilejní ročník MHF Lípa Musica proběhne „normálně“, tak jak se na něj lidé těší?

Jedna z věcí, kterou nás pandemie učí, je fakt, že si nemůžeme být jistí již téměř ničím. Jsme ale přesvědčeni, že festival proběhne a že se společně budeme při našich oslavách setkávat. Důkazem je zahájený předprodej festivalu a téměř celoroční přípravy tohoto ročníku, které zveřejnění programu předcházely a které jsou nejhmatatelnějším důkazem, že i v době, kdy nás svírala nejistota, jsme tvrdě pracovali na tom, aby vše proběhlo.

Je pandemie a nouzové stavy pro MHF tou největší nástrahou?Je pochopitelné, že při totálním zastavení kultury je zde skutečný problém, protože kultura potřebuje živý kontakt a jakkoliv geniální přenosy a streamy jsou jen slabou náhradou. Já však považuji za mnohem větší nebezpečí úpadek společenské morálky, svobody projevu a kultivovanosti, které berou poslední měsíce a roky za své. Zde musíme začít každý sám u sebe a položit si otázku, zdali děláme něco pro to, aby se situace zlepšila. V tomto ohledu nám pandemie dala jednoznačnou příležitost k reflexi.

Vzpomenete si i na další krizové momenty či etapy v dvacetileté historii MHF?

Občas si pokládám otázku, jestli má naše úsilí význam a naše tvrdohlavá a systematická práce skutečně přispívá k cílům, které jsem si před dvaceti lety předsevzal. Není jednoduché budovat kulturní povědomí o našem městě, regionu a kraji. Stále jsou zde velmi patrné stopy minulosti, ať již po odsunu původních obyvatel či záplavou nových obyvatel příchozích za prací bez vztahu ke kultuře, architektuře, k prostředí, s absencí vztahu k pravým hodnotám a s naprostou vykořeněností. Pokusit se toto změnit je každopádně velká výzva, která zaplní bezpochyby celý lidský život a i zde záleží na každém z nás.

Lze vůbec v nějakém ohledu srovnávat 1. a 20. ročník MHF?

(Smích)… Ano, bylo mi 27 let, dovedl jsem pracovat celou noc či řídit 900 km, odzpívat koncert a okamžitě se otočit a bez spánku se vrátit domů. Ale zpět k vaší otázce… Festival jsem založil v roce 2000 zde v České Lípě, a i po 20 letech je zde doma. Byl původně festivalem duchovní hudby a ani tuto podstatnou věc jsme v dramaturgii nikdy nepřestali ctít a vnímat jako základní stavební kámen. No a stejně tak jako v prvním roce jeho existence festival i po dvaceti letech vedu a společně se svými skvělými kolegy ho rozvíjím.

V čem změnila Lípa Musica váš život, měl jste i jiné plány? Než jste ji začal utvářet, formovat, prakticky sám, z malého bytu v paneláku, shánět všemožnou podporu, umělce…Ve všem. Měl jsem tehdy slibně rozjetou sólovou dráhu zpěváka, byl jsem vyhledávaným ansámblovým kolegou a měl jsem vše, o čem může mladý muzikant snít. Užil jsem si toho všeho plnými doušky. Festival si mě přitáhl zpět z Prahy do České Lípy. Díky festivalu jsem poznal svou ženu, spousty skvělých lidí, přátel. Má pětiletá působnost v roli ředitele příspěvkové kulturní organizace a následný rozvoj festivalu definitivně rozhodl o mém dalším nasměrování. Myslím si, že Lípa Musica ovlivnila i další osudy mých kolegů, spolupracovníků a přátel. Zkrátka ve společnosti hudby se dějí zázraky… (smích)

Na čem v letošním roce stavíte dramaturgii festivalového programu?

Letošní rok je na pilířích, které pomohl vystavět Pavel Haas Quartet. Tento fenomenální smyčcový kvartet, který nás reprezentuje v celém světě v tom nejlepším světle, se sám představí hned ve třech projektech. Haasovci sami přispěli k tomu, že si festival nechal napsat k narozeninám skladbu Domov, která zazní ve světové premiéře v České Lípě a bude tak dalším silným vkladem k česko-německému dialogu, ale byli také iniciátory pozvání dalších významných interpretů. Festival oslaví 180. výročí narození Antonína Dvořáka ve velkolepém „Dvořák Gala“ v Liberci a představí celou plejádu nejuznávanějších hudebníků současnosti jak české, tak zahraniční provenience ve dvaceti projektech na 16 místech krajů Libereckého, Ústeckého a sousedního Saska.

Na co se mohou posluchači těšit přímo v České Lípě, v městě které má MHF ve jménu a kde jste ho před 20 lety začal skromně vytvářet?

Na světovou premiéru kantáty Domov, kterou napsala slovenská skladatelka Ľubica Čekovská společně s novopečeným libretistou českolipským historikem Tomášem Cidlinou. O provedení se postará již zmíněný Pavel Haas Qurtet, Martinů Voices v čele s Lukášem Vasilkem.V dalším projektu vystoupím sólově se sopranistkou Annou Hlavenkou za doprovodu orchestru Musica Bohemica a představíme inspiraci lidové tvorby skladatelů Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů pod vedením a ve spartaci Jaroslava Krčka. Následující dva projekty budou opět spojeny s naším uměleckým patronem Pavel Haas Qurtetem, který si ke spolupráci přizval vítěze klavírní soutěže královny Alžběty v Bruselu Izraelce Borise Giltburga. V tomto strhujícím večeru nám bude představen Brahmsův a Dvořákův klavírní kvintet. K dovršení českolipské hudební extáze přispěje Boris Giltburg ještě následující večer v sólovém recitálu „Když klavír tančí“, aby zde naplnil svou pověst absolutního mistrovství. Po oba večery bude hrát tento věhlasný klavírista na klavír značky Fazzioli, který festival nechá přivézt z Rakouska.

Pomyslnou tečkou za českolipskými oslavami jsme svěřili opět milé a dlouholeté spolupráci se ZUŠ v České Lípě, kdy v oblíbeném a tradičním projektu „Má to smysl!“ spolupracujeme s význačnými umělci, jež v letošním roce zastoupí fenomenální houslista Josef Špaček a jeho umělecký partner a kolega – klavírista Miroslav Sekera. Umožníme tak opět našim dětem možnost vystoupit s hvězdami klasické hudby, a navíc je svěříme v rámci uměleckých dílen do jejich péče.

…a určitě si na své přijde i krajský Liberec?Zcela jistě, je to již zmíněný Koncert pro Liberecký kraj, kde v „Dvořák Gala“, zazní nejpůsobivější a podle mého názoru jeden z nejkrásnějších sólových koncertů –Dvořákův Violoncellový koncert h moll a jeho optimismem naplněná osmá symfonie G dur. Festivalovým debutantem bude jak Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tak jeho šéfdirigent, Němec Alexander Liebreich a česká superlativní violoncellistka žijící v Dánsku, Michaela Fukačová.

Promítá se do programu opět česko – saská (německá) spolupráce?

Ano, je zcela patrná jak působením tří projektů v Německu, tedy koncertem na Oybině, v královské Žitavě či v německém festivalovém srdci v Großschönau, tak vystoupeními německých interpretů, která bude korunovat koncert fenomenálního dechového ansámblu Capella de la Torre, který se představí s renesančním elixírem v programu „Triumf Pištců“ v České Kamenici.

V uplynulých ročnících jste se dokázali u vybraných akcí postarat o dopravu, třeba pro milovníky hudby, kteří nejsou mobilní…Jak tuto organizační stránku MHF vidíte pro 20. ročník?

Ano! Jistě! Milujeme vozit naše posluchače, a tak si na své přijdou všichni zájemci na všechny mimo českolipské koncerty.

Nabídne jubilejní ročník nějaké nové koncertní místo? Kde a proč právě tam?I to patří mezi koření každé festivalové dramaturgie. V letošním roce navštívíme nově zrekonstruovaný prostor poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici ze zcela zřejmých důvodů a vzdálenější původně valdštejnský zámek v Lomnici nad Popelkou.

Jaké projekty jsou z vašeho pohledu v letošním programu nejzásadnější?

Domov 4. září v bazilice Všech svatých. Podle mého názoru je to počin přesahující běžné standardy nejen v naší zemi. Nesmírně se na tento večer těším.

S jakým rozpočtem letos festival disponuje, nepřišel kvůli koronaviru o některé sponzory a podporovatele?

Festival pracuje s rozpočtem 8,1 mil. O některé partnery jsme z logických důvodů přišli, většina z nich nás ovšem i v této době podržela a někteří svou podporu naopak posílili. Dokonce máme i některé nové. Nejde vyjádřit, jak vděční jim jsme za to, že vnímají festival skrze svou podporu jako důležitý. Každý z nich je pro nás stejně důležitý.

Tradiční otázka na závěr, kde je možné získat vstupenky a v jakých relacích se pohybuje jejich cena?

Online na www.lipamusica.cz, nebo v naší kamenné festivalové pokladně v Žižkově ulici v České Lípě, či v předprodejní síti Colosseum Ticket. Průmerná cena vstupenky se pohybuje kolem 270,-. Děti mají všechny koncerty za 100,-.

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoři a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval se Severomoravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretaci staré hudby jako jsou Musica Florea, Ensemble Inegal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a čtrnáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel letos již dvacátým rokem stojí v čele festivalu Lípa Musica a od roku 2018 znovuoživil tradici Kruhu přátel hudby v České Lípě.