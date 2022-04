Nejnovější výzkum mechovek přinesl několik převratných novinek. Podle jedné z nich jsou mechovky pravděpodobně mnohem staršími organismy, než jak se doposud uvádělo. Stáří první ze dvou vývojových větví mechovek bylo původně stanoveno na 450 milionů let, stáří druhé, mladší větve se předpokládalo kolem 200 milionů let. Nový výzkum však ukázal, že společný vývojový předek obou větví mechovek je starý minimálně 630 milionů let.