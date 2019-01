Liberec - /GALERIE/ Ani středečního jednání u kulatého stolu, které prezident Zeman mimořádně svolal do Liberce, kde pobývá na avizované třídenní návštěvě, nepřineslo žádné řešení vleklé vládní krize.

Po jednání předstoupil před novináře ministr vnitra Milan Chovanec, který na schůzce prezidenta se zástupci koaličních stran zastupoval nepřítomného premiéra Sobotku. „Stále trváme na tom, že problém je na straně hnutí Ano, a to ho tedy může vyřešit tím, že Andrej Babiš odejde z vlády," uvedl ministr Chovanec.

Prezident Zeman svolal mimořádnou schůzku v Liberci jen několik minut poté, co premiér Sobotka zamířil na plánovanou návštěvu Lucemburska. Podle Chovance však nešlo ze strany prezidenta o žádnou „podpásovku".

„Pan prezident řekl, že to z jeho strany nebyl žádný zlý záměr, v podstatě se snažili najít nějaký termín," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Dodal, že návrhy, které na jednání předložil prezident, nepovažuje za převratné, nicméně je předá Sobotkovi a grémiu ČSSD, které zasedne tento pátek. O možném odvolání ministra Babiše z vlády by měl prezident Zeman rozhodnout po svém návratu z Číny, kam odlétá ihned po zítřejším ukončení návštěvy Libereckého kraje. Na otázku jaké další kroky budou následovat, pokud prezident nerozhodne, ministr Chovanec řekl: "Senátoři avizovali možnost ústavní žaloby, ale myslím, že prezident si to uvědomuje a kroky k dalšímu jednání bude směřovat bezprostředně po návštěvě Číny, to znamená po 19. květnu," řekl novinářům Chovanec.

PŘEDČASNÉ VOLBY NECHTĚJÍ

Prezident Zeman měl na schůzku přijít se dvěma návrhy. „Dotkli jsme se i tématu předčasných voleb, ale shodli jsme se na tom, jak hnutí ANO, tak KDU-ČSL, tak pan prezident, že předčasné volby nejsou prioritním řešením, a že je nechceme," doplnil ministra Chovance vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Tou druhou je podle spekulací vláda jak bez ministra Babiše, tak i premiéra Sobotky. Toho by eventuálně mohl nahradit buď ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministr vnitra Milan Chovanec, ale jednou z možností je právě i Pavel Bělobrádek.

NEJSME TU KVŮLI SOBOTKOVI, ALE KVŮLI STÁTU

Prezident Zeman ani ministr Babiš před novináře nepředstoupili. A to i přesto, že kromě zástupců tisku čekala na oba představitele i vytrvalá skupinka protestujících občanů. Ti se mimo jiné ohradili i proti hrubému zkreslení jejich výroků hradním mluvčím Ovčáčkem. Ten mimo jiné na sociální síti podsouval, že jde o zastánce premiéra Sobotky. „Není to pravda," uvedla za asi 150 shromážděných studentka pedagogické fakulty. „Nejsme tu kvůli podpoře premiéra Sobotky, ale kvůli podpoře státu. Pan Ovčáček cíleně lže. Chtěli jsme jen využít, že pan prezident je v Liberci a sdělit mu své postoje, aby je měl z první ruky," dodala studentka za potlesku shromážděných.