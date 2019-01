Liberecký kraj - V kraji klesl počet nezaměstnaných o šest set. Na Jablonecku je nejméně pracovních míst, na jedno připadá deset nezaměstnaných.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Nezaměstnaných v Libereckém kraji dál ubývá. Jejich podíl klesl o další dvě desetiny procentního bodu na 7,5 procenta. Na konci sledovaného měsíce hledalo v kraji práci 22.989 lidí, o 587 méně než v září. U dosažitelných uchazečů od 15 do 64 let, z nichž se podíl nezaměstnaných počítá, byl pokles menší. Na konci října jich úřady evidovaly 22.137, v září jich bylo o 562 víc. Vyplývá to z informací Úřadu práce ČR. Před rokem hledalo v kraji práci 23.833 lidí a nezaměstnanost byla vyšší osmiprocentní.

V celém Česku byl vývoj nezaměstnanosti v říjnu podobný podíl nezaměstnaných je však ještě nižší 7,1 procenta. V září byla nezaměstnanost o 0,2 bodu vyšší. Úřady práce v zemi evidovaly na konci měsíce 519.638 uchazečů o práci, o 9460 méně než před měsícem. „Situaci na pracovním trhu ovlivňují, kromě oživení ekonomiky, také ještě stále probíhající sezónní práce v gastronomii, hotelnictví, stavebnictví, povrchových lomech, lesnictví, turismu a v zemědělství. Vzestupnou tendenci má i průmyslová výroba v celé republice," uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

V zemi dál přibývá pracovních příležitostí, v Libereckém kraji jich však v říjnu ubylo. Úřady nabízely 3566 volných míst, v září jich bylo o 40 víc. Největší poptávka je stále hlavně po technicích a výrobních dělnících, zájem je také například o řidiče. Na jedno volné místo v kraji připadá 6,4 uchazeče. Nejlépe je na tom Liberecko, kde mají úřady jedno volné místo pro 5,3 uchazeče. Naopak nejméně práce je na Jablonecku, kde na jedno místo připadá 9,6 nezaměstnaných.

Nezaměstnanost v říjnu klesala ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji ale na Českolipsku. V okrese, kde byla ještě na počátku roku v rámci kraje situace nejhorší, nezaměstnanost postupně klesá. Na konci října tam práci hledalo 5538 lidí, což bylo o 197 méně než v září. Podíl nezaměstnaných se tak snížil o 0,3 procentního bodu na 7,5 procenta. Regionu pomáhají veřejně prospěšné práce, ale hlavně oživení průmyslové výroby. Na jedno volné místo tam v říjnu připadalo sedm uchazečů.

O 0,2 bodu na 8,1 procenta klesla v říjnu nezaměstnanost na Liberecku, přesto je na tom region v rámci kraje nejhůře. Na konci sledovaného měsíce tam úřady evidovaly 9439 lidí bez práce, v září jich ale bylo ještě o 298 víc. Shodně o desetinu procentního bodu klesla nezaměstnanost na Jablonecku a Semilsku. Na Semilsku úřady evidovaly na konci října 3666 uchazečů o práci, o 12 méně než v září. Nezaměstnanost tam klesla na 7,3 procenta. Ještě nižší je na Jablonecku 6,8 procenta. Úřady v regionu evidovaly v říjnu 4346 nezaměstnaných, o 80 méně než před měsícem.