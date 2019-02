Severní Čechy - Nadace Partnerství přispěla na Lounsku Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice a na Litoměřicku občanskému sdružení Šestý smysl společnosti pro ekologickou výchovu a zooterapii

Spolu s opadávajícím listím přichází také doba podzimních výsadeb stromů. Nadace Partnerství na ně letos přispěla částkou téměř 360 tisíc korun. Granty v následujících měsících pomohou vysadit dřeviny na šestnácti místech republiky.

Na sever Čech putuje částka 15 600 korun na podporu projektu s názvem Žlutá je dobrá Okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice v Lounech. A také 30 000 korun občanskému sdružení z Lovosic na Litoměřicku Šestý smysl společnosti pro ekologickou výchovu a zooterapii.

To, co nám příroda nabízí, rádi vracíme

„My jako lidé s mentálním postižením rádi cestujeme. Jednou z našich oblíbených lokalit jsou Úlovice, kde se nachází studánka, klášter v Ročově a vedou tudy krásné trasy. To, co nám příroda nabízí, rádi vracíme, a tak podnikáme různé akce, kdy se jí snažíme pomáhat (například uklízíme v projektu Poznáváme Lounsko). Nyní bychom rádi vysadili novou alej v naší oblíbené lokalitě. Alej povede u žluté turistické trasy, kde zkrášlí procházky každému, kdo by okolo prošel. Pro alej jsme vybrali ořechové stromy, které přinesou i užitek díky sběru ořechů. Stromy bychom sami zasadili a přizvali veřejnost," stojí v úspěšné žádosti o grant z Lounska.

Shodou okolností je i druhým podpořeným severočeským projektem projekt pro lidi s mentálním postižením.

„Lidé s mentálním a kombinovaným postižením navštěvují občanské sdružení Šestý smysl již mnoho let.

V tomto projektu se společně s dobrovolníky zapojí do výsadby stromů vybudování hezčího, naučného prostoru pro své potřeby, ale i pro potřeby svých kamarádů a dětí, které také centrum navštěvují. Stromy vysadí ve dvou ze tří center, která jsou celoročně otevřena pro cílovou skupinu. Pro výsadbu jsme vybrali ovocné stromy zpracování jejich produktů lze zařadit nejenom do pracovní rehabilitace, ale také do ekologické výchovy, kdy se klienti naučí využívat plody naší přírody (pečení, vaření, zavařování apod.)," napsali Nadaci Partnerství ze občanského sdružení Šestý smysl.

Důležitá podmínka: Zapojení veřejnosti

O grant na výsadbu stromů ve výši 10 až 30 tisíc korun mohly žádat obce, školy, spolky a další organizace. Jednou z důležitých podmínek udělení grantu bylo zapojení široké veřejnosti do výsadeb i přípravných prací. „Chceme, aby stromy nejen zpříjemňovaly místa určená k odpočinku, ale také pomáhaly prohlubovat vztah obyvatel ke svému životnímu prostředí. A tak se výsadby například stanou stmelovací akcí pro starosty nebo vzdělávacími projekty, kde se děti a mentálně postižení lidé budou moci seznámit s přírodními procesy," říká koordinátorka grantů Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

O hlasování Stromy místo letáků

Pro úplnost dodejme, že mezi podpořenými projekty je také šest výsadeb, které o finance soutěžily v rámci internetového hlasování Stromy místo letáků a získaly nejvyšší počet hlasů. Ze severních Čech mezi nimi bohužel není žádný projekt.

Na iniciativě Stromy místo letáků nadace spolupracuje s MAKRO Cash & Carry s cílem snížit počet rozesílaných papírových letáků a nahradit je elektronickými. Informace o grantech jsou pro zájemce dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz.

Přispěli také běžci a několik firem

„Za každého zákazníka přihlášeného k odběru elektronického letáku namísto papírového, věnovala naše společnost nadaci dvacet korun. Veřejnost pak mohla hlasováním na našich webových stránkách ovlivnit, mezi kterých šest podzimních výsadeb se nashromážděné finance rozdělí," říká Kateřina Pištorová z MAKRO Cash & Carry.

Kromě šesti vítězných výsadeb Nadace Partnerství ještě podpořila deset projektů, které finance získaly díky přispění závodníků RunCzech a několika firemních dárců.

Přibude na osm set stromů a keřů

Celkem tedy letos přibude více než osm set stromů a keřů na šestnácti místech republiky. Sázet se budou především aleje kolem polních cest, turistických tras a cyklotras. Obnoví se také několik sadů, remízek nebo městský park. „V krajině i obcích se můžeme těšit na nové ovocné stromy krajových odrůd například jabloně, třešně, slivoně, hrušně nebo ořešáky. Z domácích druhů se pak budou sázet také lípy, duby nebo jeřáby," uzavírá Zuzana Šeptunová.