Jablonec n. N., Liberec - Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli na Silvestra ke dvěma velkým požárům. Už hodinu po poledni vyhořel byt v Jablonci, večer likvidovali požár rodinného domu v Liberci.

Požár v Jablonci | Foto: HZS LK

Celkové škody zřejmě přesáhnou 1,5 milionu korun. V Jablonci o půlnoci poranila petarda 14letého chlapce. "Pyrotechnika mu explodovala v ruce," řekla krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.



Hoch podle mluvčí ve společnosti svých kamarádů nedaleko domova odpálil pyrotechniku, která mu explodovala v ruce. "Záchranáři ho okamžitě převezli do jablonecké nemocnice a podle předběžného vyjádření lékaře je prognóza, zda se podaří mu prsty zachránit, nejistá," doplnila mluvčí. Policisté případ vyšetřují pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. "Zajímat je bude mimo jiné i to, kde si chlapec pyrotechniku obstaral," dodala.



Hasiči v kraji vyjížděli do dnešního rána k 20 událostem, z toho polovina byly požáry. Už odpoledne hořel v Jablonci byt ve druhém podlaží panelového domu. Před ohněm uteklo z domu deset lidí, dvěma z nich museli hasiči pomoci. Byt oheň zničil, radnice rodině se čtyřmi dětmi nabídla náhradní ubytování. "Rodina se nakonec rozhodla zůstat u příbuzných. Otec si jen vyzvedl oblečení a hračky, které poskytl Český červený kříž," sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Oheň způsobil škody za půl milionu korun. "Podle předběžných odhadů byla příčinou požáru závada na elektroinstalaci," přiblížila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrachová.



Větší škody napáchal oheň na rodinném domě v Liberci. Požár byl na operační středisko ohlášen v 19:17. "Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že hoří celý automobil v garážovém stání, přes okno se požár dostal i do přízemí domu a začala hořet také střecha. Jelikož šlo částečně o dřevostavbu, oheň se šířil velmi rychle," popsala Štrauchová. Čtyři obyvatelé domu před ohněm utekli, v domě zůstala zvířata. "Psa se podařilo hasičům zachránit, kočka požár nepřežila," dodala mluvčí. Co bylo příčinou požáru bude dnes zjišťovat vyšetřovatel, škoda podle prvních odhadů přesáhne milion korun. Po půlnoci vyjížděli hasiči k několika požárům popelnic, které zapálila zábavní pyrotechnika.



Policie podle Balákové řešila na Silvestra také sebevraždu 32letého muže, který se oběsil na Semilsku. V policejní cele skončil 24letý mladík, který se pral kolem 01:30 v centru Liberce a napadl i policisty. "Hlídka ho na místě zadržela, dechová zkouška ukázala, 1,53 promile alkoholu," řekla Baláková. Muž skončil v cele, po vystřízlivění ho zřejmě obviní z násilí proti úřední osobě, za který mu soud může uložit až čtyřletý trest.