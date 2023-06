Podle mluvčího velitelství Lukáše Ráce se jedná o ročník s nejpočetnější účastí. „Do školních kol se přihlásilo třicet pět škol z celého Libereckého kraje a více než tisíc soutěžících, kdy ti nejlepší postoupili do finále, aby se blýskli svými fyzickými výkony a vědomostmi,“ řekl Deníku Rác s tím, že na vítěze čekaly skleněné trofeje s postavou vojáka, které vznikly ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.

Závodilo se ve třech kategoriích - žáci 6. a 7. tříd, starší školáci z 8. a 9. tříd a studenti 2. a 3. ročníků středních škol a gymnázií. Svá dvě želízka v ohni měla i Základní škola Sever v České Lípě. „Líbí se nám, že to není jen o sportu, ale o prokázání všestrannosti. Na disciplíny jsme se připravovali během hodin tělesné výchovy a přijeli jsme si to hlavně užít,“ podotkl českolipský učitel tělocviku Pavel Pohorský.

Dokonce čtyři družstva reprezentovala Střední školu Semily. „Naši studenti dobrovolně a rádi jezdí na podobné soutěže. Vnímáme to jako zpestření. Nějaká příprava proběhla. Závodíme pro dobrý pocit a chceme podat nejlepší výkon,“ přiblížil semilský pedagog Radim Skrbek. Popřát účastníkům Ještědské hlídky hodně štěstí přišla i semilská starostka Lena Mlejnková. „Já jsem nadšená. Když vidíte spoustu mladých lidí, kteří nejen závodí, ale něco se i naučí a někam se posunou, je to vždy skvělá věc,“ svěřila se. „Sice tu máme trend počítačů a umělé inteligence, ale tímto způsobem s ním úžasně zápolíme,“ dodala starostka.

Do konce roku plánuje krajské vojenské velitelství pokračovat v Projektových dnech na základních i středních školách. Jak Rác zdůraznil, zájem o ně ze strany škol je v posledních letech vysoký. „Snažíme se obměňovat obsah. Například jsme do projektu zařadili sebeobranu, krizové situace a výuku první pomoci. Kromě přednášky o armádě, zahraničních misích nebo zapojení České republiky do mezinárodních organizací, dáme žákům možnost fyzicky se seznámit s vojenským materiálem a vybavením,“ sdělil mluvčí vojenského velitelství.

Kromě krajského finále se v Semilech konal i Den Armády České republiky v Libereckém kraji. Kromě vojenské techniky a materiálu nechyběly ukázky pěší roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Liberec či výcviku psovodů české armády. „Zájem o vstup do armády nebo aktivních záloh je vyšší. Všichni vidíme, jaká bezpečnostní situace nyní je, a uvědomuje si to samozřejmě široká veřejnost, kdy podstatné části není bezpečnost či připravenost lhostejná,“ uzavřel Lukáš Rác.