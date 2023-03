Změnila se za posledních sto let kondice dětí? Na tuto otázku si odpoví odborníci z katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity v Liberci. Celorepublikové testování odstartují ve středu 8. března na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburku. Do šetření fyzické zdatnosti dětí a jejich proporcí se zapojí tisíce dětí ze čtrnácti víceletých gymnázií po celé České republice a také pěti slovenských škol.

„Podařilo se zapojit stejné školy, kde experiment proběhl před sto lety. Jedná se například o Gymnázium F. X. Šaldy, které je přímým pokračovatelem Státního československého reformního reálného gymnasia v Liberci, jehož studenti se velkého šetření tělesné vyspělosti v roce 1923 také účastnili,“ informoval mluvčí TUL Radek Pirkl s tím, že mezi další školy patří víceletá gymnázia v Praze, Brně, Plzni, Pardubicích či Třebíči.

Do šetření tělesné vyspělosti se v 1923 zapojili studenti téměř ze sta středních škol z tehdejšího Československa. Nejprve se děti podle metodiky uznávaného tělocvikáře a sokola Emanuela Roubala a jeho syna a lékaře Jana Roubala vážily a měřily a následně vybrané z nich prošly testy pohybových schopností.

Ke stejnému měření během března a dubnu přistoupí výzkumníci z liberecké univerzity. Ti metodiku převzali, ale některé testy zredukovali podle dnešních podmínek. „Některé testy tělesné zdatnosti by dnes nebyly ani jednoduše proveditelné, je to třeba hod oštěpem či vrh diskem, které se v roce 1923 na školách běžně provozovaly. Z původních čtrnácti pohybových testů jsme udělali sestavu, která čítá pět testů zaměřených na základní pohybové schopnosti,“ sdělil akademický pracovník z katedry tělesné východy a zároveň spolugarant odborné studie Lukáš Rubín.

Na dospívající tak čeká skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh. Celý výzkum bude striktně anonymizovaný a podléhá i dalším soudobým etickým standardům, které před sto lety nebylo nutné tak detailně řešit.

„Přidanou hodnotu, kterou tomu dáváme, je to, že odborní asistenti z naší katedry na každou zapojenou školu pojedou a učitele nebo učitelku tělocviku zaškolí v metodice, aby měření a testování proběhlo shodným způsobem na všech školách. Do sběru dat na školách se aktivně zapojí také naši studenti programu sport se zaměřením na zdravý životní styl v rámci své odborné praxe,“ zdůraznil vedoucí katedry a garant odborné studie Aleš Suchomel. Zapojené školy vybaví kompletní testovací sadou a obdrží i vyhodnocení a certifikát o účasti na této rozsáhlé studii.

Základní vyhodnocení testování tělesné zdatnosti mládeže by tým chtěl mít hotové do konce tohoto školního roku. Je to i dárek pro katedru. „Letos uběhlo 70 let od založení Technické univerzity v Liberci a tedy i 70 let od založení katedry tělesné výchovy a sportu, která byla mezi zakládajícími katedrami tehdejší Vysoké školy strojní v Liberci,“ dodal Pirkl.

Kondice mládeže v roce 1923



Tělesná výška 18letých dívek byla v průměru 158,1 cm a chlapců 170,4 cm.

Tělesná hmotnost 18letých studentek byla v průměru 56,3 kg a jejich stejně staří spolužáci vážili v průměru 62,5 kg.

Chlapci ve věku 12 let uběhli 50 metrů v průměru za 9,6 sekundy.

Chlapci ve věku 15 let skočili z místa do dálky v průměru 192,3 cm.

Shyby (tehdy: výsuky): chlapci ve věku 11 let udělali v průměru 3 shyby podhmatem, osmnáctiletí studenti udělali v průměru 10 shybů