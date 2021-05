Nejnovější román od stálice české literární scény Aleny Mornštajnové Listopád, detektivní příběh odehrávající se i na tramvajové lince číslo 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, druhý návrat do temného světa, kde se na pravdu a naději už téměř zapomnělo a celou řadu dalších knižních novinek si mohli opět zájemci osahat a nasát jejich vůni. A v případě zaujetí si knihu koupit a doma se pohodlně usadit a nechat se vtáhnout do poutavých příběhů a neprozkoumaných světů. V rámci rozvolnění se v pondělí totiž otevřely další obchody a mezi nimi i Knihkupectví a antikvariát Fryč.

Liberecké knihkupectví s úderem deváté hodiny ranní otevřelo dveře dokořán. Před nimi už stála první nedočkavá zákaznice, aby si o pár minut později odnášela s dychtivým pohledem a úsměvem na tváři napínavou detektivku. „Už jsem doma neměla co číst. Na stará kolena jsem si oblíbila detektivní žánr a hltám jednu knihu za druhou,“ pochlubila se vášnivá čtenářka.

Slavnostní atmosféru dlouho očekávané události dokreslovalo i oblečení místních zaměstnanců, kteří se na znovuotevření řádně připravili. Výjimkou nebyla ani stálice Markéta Ježková, která zvolila červené šaty s puntíky. „Dnes je veselý den, konečně otevíráme, tak jsem se vyfikla,“ řekla. „Jsme rádi, že jsme tuto mimořádnou situaci zvládli. Strašně jsme se těšili na znovuotevření a doufáme, že snad už nikdy něco podobného nepřijde,“ doplnil majitel knihkupectví Martin Fryč. On sám se hodil do gala a ráno ještě ladil poslední detaily.

Po dobu nuceného uzavření fungovalo výdejní okénko pro objednávky z e-shopu, které se na přelomu února a března přeměnilo na výdejní místnost. „Lidem chyběl kontakt jak s knihami, tak i zaměstnanci. Při nákupu se mohli alespoň podívat po regálech a prohodit pár slov s obsluhou,“ podotkl Fryč s tím, že v knihkupectví hlavně sází na osobní kontakt se čtenáři.



I přes omezený provoz museli sáhnout do rezerv, protože finanční ztráty jsou. Zatím nemá přesná čísla, jak moc se epidemie propsala do výdělku. Jak sám přiznal, některé dny přinesly téměř klasické denní tržby, většina se ale pohybovala výrazně v propadu, někdy i pod padesáti procenty. „Pochválit si zaslouží program Antivirus, funguje dobře. Naopak největší výtka vůči vládě směřuje za chaos, neustálé změny, nepředvídatelnost a neprofesionalitu. Nicméně náš cíl je jasný, a to být tu pro čtenáře a pokusit se dohnat ztráty,“ zdůraznil liberecký knihkupec. Díky celé situaci se naučili více improvizovat a zvýšila se odolnost prosti stresu.

Knihkupectví přivítalo opět milovníky příběhů

Zdroj: Deník/Jiří Louda

Loni oslavil obchod třicet let své existence, ale samotné oslavy musely být kvůli koronavirové situace odloženy. Podzim se tak ponese ve znamení 30+1. „Letos nám bude 31 a zároveň na začátku listopadu uplyne třicet let od otevření kamenného obchodu v Pražské ulici. Doufáme, že si budeme moci letošní výročí s našimi příznivci užít,“ podotkl Fryč. Ten měl v plánu oslovit i pouliční umělce, aby zahráli před vchodem při příležitosti znovuotevření, ale opatření to nedovolila.

Jednou z novinek za poslední rok, která nemá souvislost s pandemií, je převzetí distribuce regionálních knih a ve spolupráci s nakladatelstvím Vestri a spisovatelem Miloslavem Nevrlým plánují vydat nové vydání Knihy o Jizerských horách. A za zmínku stojí i 3D papírový model bývalého obchodního domu Ještěd, za kterým stojí místní zaměstnanec a ilustrátor Roland Havran. „Napadlo mě to při prohlížení knihy Už nejdu do Ještědu. Obchoďák lidem stále chybí, tak jsem si řekl, proč ho alespoň ve formě vystřihovánky,“ upřesnil jeho tvůrce s tím, že by měl být zájemcům k dispozici ještě letos.



Netrpělivě možnost otevřít vyhlíželi i v sousedním obchodě Windsport. „Už jsme se za to modlili. Sice nás částečně zachránila prodej přes e-shop a čerpání programu Antivirus, ale ztráty samozřejmě jsou,“ popsal situaci majitel obchodu Jiří Veselý. V Libereckém kraji se díky příznivé epidemiologické situaci už minulé pondělí otevřely školky a do lavic se vrátili žáci druhých stupňů základních škol, a to v rotační formě.