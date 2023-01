Přestože obleva od Vánoc decimuje horské svahy, stále jsou na východočeských horách v provozu desítky kilometrů sjezdovek. Například spojená střediska Černá hora – Pec jich mají v provozu přes 11 kilometrů. „Nejlepší podmínky máme v Peci pod Sněžkou, kde je k dispozici 8 kilometrů sjezdovek, na kterých je od 20 do 40 centimetrů technického sněhu. Určitě se ale vyplatí přivstat si a jít lyžovat hned ráno, kdy jsou sjezdovky nejlepší,“ připomíná staré lyžařské pravidlo mluvčí skiresortu Zina Plchová.

Na Černé hoře je pak v provozu přes kilometr dlouhá sjezdovka Anděl. K ní se lyžaři dostanou lanovkou na Černou horu. „Jezdíme za ceny vedlejší sezony, například v Černém Dole se dá využít speciální jízdné 300 korun za dvě hodiny,“ dodává Zina Plchová, která věří ve zlepšení podmínek. „Vyhlížíme ochlazení, situace by se měla v příštím týdnu zlepšovat a věříme, že na hlavní část sezony, tedy jarní prázdniny, se situace zlepší.“

Ve Špindlerově Mlýně se podle ředitele areálu René Hroneše lyžuje bez front, větší zájem očekávají tamní vlekaři o víkendu, kdy se má zlepšit počasí: „Na to, jak je situace složitá a bídná, tak máme v provozu 12 kilometrů sjezdovek. O víkendu pojede pět lanovek,“ vzkazuje René Hroneš. Lyžuje se jak ve Svatém Petru, tak na Horních Mísečkách – Medvědíně. V provozu jsou i menší střediska, jako jsou Herlíkovice, Strážné nebo Dolní Dvůr. „Běžecké lyžování je odkázané na přírodní sníh, trati tak nejsou k dispozici ani v horních partiích hor,“ dodává Hroneš.

Jediný vlek je pak v provozu v Harrachově. „Pro pěší jezdí lanovka na Čertovu horu. Pro lyžaře pak vlek Doplik, který využívá spodní část sjezdovky na Čertovu horu. Sníh je mokrý, hodně teď jezdí lyžařské školy,“ popisuje mluvčí skiresortu Hana Veselá. Přes tristní situaci se ale v Harrachově o víkendu rozjedou skibusy. „Ty ale nebudou jezdit do polských Jakušic, kde není na běžkařských trasách sníh,“ vysvětluje Veselá. V Harrachově si ale mohou návštěvníci zpestřit víkend juniorskými mezinárodními závody v severské kombinaci Youthcup.

Horská služba nabádá k opatrnosti

Podle horské služby musí lyžaři být lyžaři obezřetní a opatrní. Sjezdovky jsou často kvůli nedostatku sněhu zúžené. „Jsou místa, kde je sněhu méně, místy pak může být nahrnutý těžký sníh a to klade zvýšené nároky na lyžaře. Často je také snížená viditelnost, lidé musí být ohleduplní a obezřetní,“ varuje mluvčí horských záchranářů v Krkonoších Marek Fryš.

Běžkovat se podle něj prakticky nedá ani ve vyšších partiích pohoří. „Pěší túry jsou možné, ale je potřeba mít kvalitní vybavení. Někde je sněhu minium, jinde může být hlubší mokrý sníh. Určitě je potřeba dobře si případnou túru naplánovat,“ upozorňuje Fryš.

Deštné i Říčky jedou

V Orlických horách se pak lyžuje ve velkých centrech, jako je Deštné nebo Říčky. V provozu tam mají zhruba polovinu sjezdovek. „Lyžování je docela pěkné na to, že je to často vysněžený pruh uprostřed zelené louky. Lidí ale není moc a sjezdovky vydrží ve slušném stavu až do odpoledne,“ říká šéf Horské služby v Orlických horách Josef Hepnar. Ani tady se ale nedá běžkovat.

Lepší situace je na Kralickém Sněžníku. Například na Dolní Moravě je v provozu přes deset kilometrů sjezdovek a všechny lanovky a vleky. V provozu je nedaleký skiresort Buková hora. „Jedeme v Čenkovicích i na Červené hoře. Celkem máme tři a půl kilometru sjezdovek a kidpark pro lyžařskou školu, v provozu máme veškeré služby a od soboty jedeme za mimosezonní ceny,“ dodává za středisko Petr Toman.