Nejdražší silnice v kraji. Oprava dvou a půl kilometru přišla na čtvrt miliardy

Finančně největší silniční akce Libereckého kraje v jeho historii, to je rekonstrukce komunikace II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14. Nyní se řidiči dočkali dokončení první etapy prací, a to 2,3 kilometru dlouhého úseku silnice z Rybnice do Hájí nad Jizerou.

Silnice v Benešově u Semil se dočkala první etapy rekonstrukce. Výrazně pomohly peníze z evropských zdrojů. | Foto: Liberecký kraj