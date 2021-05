Na hlavní bráně visí upozornění, že hrad je z důvodu epidemiologické situace uzavřen. Přesto se život v něm nezastavil a přípravy na návštěvnickou sezónu jsou v plném proudu. Ta letos proběhne premiérově pod taktovkou kastelánky Věry Ozogánové.

Domývání oken, poklízení expozice, oplétání záhonků či jarní práce na zahradě. Takovým činnostem se teď věnují na hradě Grabštejn. „Jsou to obvyklé drobnosti. Obnovou prošlo i zázemí pokladny, plánujeme inventuru suvenýrů a připravujeme ubytovny pro průvodce,“ nastínila další dění kastelánka Věra Ozogánová. Ta začínala na hradě v době svých vysokoškolských studií jako průvodkyně. Poté působila v archeoparku v Pavlově u Mikulova na jižní Moravě a po mateřské dovolené se kruh uzavřel a vrátila se zpět na Grabštejn. „Měla jsem na něj krásné vzpomínky a za ta léta si vytvořila hluboký citový vztah,“ doplnila.

Příhoda s lustrem

Právě při úklidu se jim stala příhoda s lustrem. Během čištění totiž povolil závit a lustr pomalu a jistě začal padat k zemi. Všichni z hradu se seběhli, vylezli na žebříky, chytili ho a přemýšleli, co dál. „Shodou okolní to byl den, kdy na hradě nebyl žádný údržbář. Nakonec jsme vypnuli pojistky, sundali ho, odšroubovali žárovky a počkali, až ho dá dohromady údržbář,“ popsala akční scénu kastelánka.

Za normálního provozu nabízí dvě trasy pro dospělé a jednu pro děti. Jelikož letos čeká hrad rekonstrukce malého nádvoří, spojili obě dospělé trasy dohromady. „Pod nádvořím jsou sklepy v havarijním stavu kvůli velké vlhkosti. Je potřeba odkrýt dlažbu, opravit klenby, udělat nové drenáže na odvod vody tak, aby nedocházelo k zavlhčení a poškození omítek,“ osvětlila kastelánka. Práce jsou naplánovány na celou letošní sezónu. Nejdříve proběhne archeologický výzkum, který zabere dva až tři měsíce, a pak samotná realizace v podobné délce. „Hodně bude záležet i na tom, co archeologové najdou a v jakém stavu budou klenby. Zjišťovací sondy se uskutečnily už předloni,“ dodala.

Letos velkou prostornost zaměřili i na dětské návštěvníky. Přes léto probíhají dětské prohlídky kromě víkendů i v ve všední dny. I ty kvůli plánované rekonstrukci prošly menšími obměnami. Děti si užijí expozici bytu nadlesního a budou moci nahlédnout například i do kuchyně a osahat si rekvizity. „Jednou z předností Grabštejna je to, že se návštěvníci seznámí s každodenností. Ukazujeme život úředníků, kteří hrad obývali především,“ poznamenala kastelánka. Pokud to epidemiologická situace dovolí, mají v červnu v plánu tradiční prohlídku hradu spojenou s představením divadla Matýsek. „Ráda bych rozšířila nabídku i pro starší děti ze druhých stupňů základních škol. Ta běžná prohlídka jim nemůže dát to, co od ní očekávají. Chtěla bych, aby více korespondovala i s osnovami škol,“ doplnila.

Při této příležitosti se ponořila do výzkumu místních pověstí. Plánují totiž také noční prohlídky. Zatím se nesetkala s bájnými a pohádkovými bytostmi, které by byly přímo spjaty s Grabštejnem. „V blízkém okolí jsem na několik pověstí narazila, převážně se jedná o duchy nezbedných šlechticů,“ podotkla se smíchem Věra Ozogánová. A aby toho nebylo málo, od konce ledna do půlky února probíhalo na hradě filmování americké produkce. „V březnu dělali filmaři ještě nějaké dotáčky, takže jsme se opravdu nenudili,“ poznamenala.

Změny v mobiliáři

Drobné změny jsou i v mobiliáři. Z restaurování se vrátila rokoková sedací souprava a ve velkém sále jsou nově stojací hodiny. „Jak probíhá zcelování mobiliárních fondů, tak se nám vrací část věcí, které mají přímý vztah k šlechtickému rodu a hradu,“ zdůraznila kastelánka.

Zdroj: Deník/Jiří Louda

Aktuálně řeší plánované akce. Druhá červnová sobota by se měla nést v duchu otevřených zahrad, kdy proběhnou komentované prohlídky venkovního areálu včetně původního historického parku. Ten je součástí vojenského prostoru a normálně není přístupný. Jedním z témat bude mimo jiné obnova hradního lesoparku. „Letní tradiční akce budou komornějšího rázu. Ani ne tak kvůli koronaviru a bezpečnostním opatřením, jelikož dodržet povolené kapacity není pro nás problém. Ale právě kvůli rekonstrukci nádvoří, abychom se sem všichni vešli,“ vysvětlila kastelánka.

I když hrad jako takový zná dobře, stále ji dokáže něčím překvapit. Občas Grabštejn podezírá z toho, že je jako takové malé Bradavice. A je život na hradu splněnou pohádkou? „Je to pohádka, která není tak bezstarostná a tak romantická, jak se zdá. Někdy vás v sobotu vytáhnou od rodiny filmové obhlídky, jindy z postele noční poplach, ale vrací se mi to mnohonásobně na pocitu, že dělám něco, co mě baví a naplňuje,“ uzavřela vyprávění Věra Ozogánová.