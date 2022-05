„Zjistili jsme, že únosnost stropů je o 60 % menší, než měla podle projektové dokumentace být. To znamená, že už v roce 1939, kdy se dům stavěl, to udělali špatně,“ popsal mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář. V současných sálech se také nyní používá úplně jiné vybavení než třeba před padesáti lety. Operační stoly váží i přes sto kilogramů a těžké přístroje, třeba chirurgického robota, by strop nemusel unést. Proto se musí stav řešit a sály nelze používat.

Náklady na částečnou rekonstrukci se původně odhadovaly na 35 milionů korun. O kolik se celá stavba prodraží, zatím není jasné. „Podle hrubých odhadů se pohybují někde mezi 90 až 100 miliony korun,“ řekl mluvčí nemocnice.

Nečekaný výpadek operačních sálů se dotkne nejen provozu špitálu, ale také zaměstnanců a pacientů. „Akutní a superakutní péči budeme poskytovat stále tak, jak jsou lidé zvyklí. Pacienty s akutními problémy budeme i nadále přijímat. Pouze u plánovaných výkonů se budou operace provádět jinde, ale stejnými operatéry a ve stejných termínech, změněny mohou být pouze výjimečně nebo o jeden či dva dny posunuty,“ vysvětlil Řičář. Operační výkony se budou přesouvat například pacientům chirurgie, urologie nebo gynekologie.

Tato neočekávaná situace podle mluvčího vyžaduje celou řadu organizačních změn v provozu zbývajících kapacit. Opatření se budou týkat kromě operačních sálů také intenzivní péče a příslušných lůžkových oddělení a v dalších důsledcích celé nemocnice. „Lidé budou muset pracovat na více směn a i sedm dní v týdnu,“ poznamenal Řičář.

Výpadek operačních sálů se snaží zdravotnické zařízení řešit reorganizací provozu a využitím zbývajících sálů špitálu v Liberci, ale také dalších nemocnic v Turnově a Frýdlantu. Dětští pacienti by měly směřovat do jablonecké nemocnice, kde poskytnou volnou kapacitu a postarají se o ně liberečtí chirurgové ve spolupráci s jabloneckými kolegy.

„V naší nemocnici s pomocí Liberci počítáme. Nebude potřeba kvůli tomu u nás nijak upravovat provoz, zvládneme to v rámci naší kapacity,“ uvedla mluvčí jablonecké nemocnice Jana Válková a doplnila, že podobný způsob výpomoci poskytují v Jablonci poprvé.

Současný problém s operačními sály na chirurgii poukázal na to, že krajská nemocnice skutečně nutně potřebuje postavit Centrum urgentní medicíny. „Když bychom ho měli, tak bychom to řešili méně křečovitě,“ upozornil Řičář.

Celá řada objektů, v nichž je nemocnice rozmístěna, totiž může být v podobném stavu, jaký se ukázal na chirurgii. Centrum se přitom mělo začít stavět už letos na jaře, ale zatím se nepovedlo stavbu zahájit. Firmu, která moderní pavilon s parkovacím domem postaví, se zatím vybrat nepodařilo. Nemocnice před měsícem musela zakázku zrušit, neboť všechny nabídky byly nad maximální stanovenou cenou 2,2 miliardy korun. Špitál vypíše výběrové řízení znova, ovšem musí zajistit více peněz, neboť se cena výstavby centra zvedne nejméně na 3 miliardy korun.