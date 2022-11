Stačí jediná návštěva u lékaře spojená s čekáním na ošetření v čekárně a už si můžete z nemocnice odnést nepříjemnou infekci. A to nejen třeba chřipku, covid nebo rýmu, ale i například potíže spojené s bolestí břicha či průjmem. Jednoduše cokoli, co se přenáší vzduchem nebo dotykem. Důvodem ale není samotná návštěva v nemocnici, ale fakt, že lidé, kteří tam přišli také, si neumyli nebo nevydezinfikovali ruce anebo kašlou a prskají na všechny kolem, aniž by si zakryli ústa. Svoji infekci tak předávají nicnetušícím lidem ve svém okolí. Krajská nemocnice Liberec (KNL) nyní proti šíření nechtěných infekcí mezi návštěvníky, pacienty i personálem odstartovala masivní kampaň.

"Chceme, aby nemocnice byla bezpečným místem pro pacienty a personál. Je třeba, aby si každý, kdo přijde do nemocnice, uvědomil, že přece jen přichází do rizika, protože v nemocnici se koncentrují nemocní lidé. Aby mohla být bezpečná, nemůžeme zbytečně vnášet infekční A gen. A k tomu slouží dezinfekce a ochrana dýchacích cest," připomněla vedoucí oddělení epidemiologie a ústavní hygieny KNL Jana Prattingerová.

Transfuzní stanice vyzývá dárce k odběrům, chybí některé krevní skupiny

Proto už týden liberecká nemocnice společně se žákyněmi zdravotní školy učí pacienty, aby si při příchodu nasadili ochranu dýchacích cest a dezinfikovali si ruce a když odcházejí z nemocnice, opět si vydezinfikovali ruce. Zdravotníci nepůsobí na veřejnost kvůli covidu, ale kvůli infekcím obecně. "Snadno se může stát, že pacient čeká na nějaký zdravotní výkon třeba 3 roky, například na operaci náhrady kloubu, přijde do nemocnice, posadí se do čekárny na předoperační vyšetření a dostane rýmu. A kvůli tomu může čekat na nový termín opět další dobu," vysvětlila Prattingerová.

Pomohly studentky

Celá kampaň se podle ní zaměřuje na obecnou gramotnost pacientů, aby nemocnice byla bezpečné místo pro všechny. Bohužel v tomto ohledu není gramotnost pacientů v Česku až tak vysoká. Cedule na vchodu jako prevence nestačí, proto vyrobili v Liberci nové, jednoduché, kde vše vysvětlují piktogramy a návštěvníky oslovují tváří v tvář. Do kampaně se zapojily i žákyně Střední zdravotnické školy v Liberci, které lidé mohli potkávat ve všech pavilonech nemocnice v různou denní dobu. Lidem doporučovaly, aby si nasadili roušku nebo ji rovnou nabídly a vysvětlovaly důležitost dezinfekce rukou před návštěvou i po ní.

"Většinou lidé reagovali na naše informace dobře a často si vytáhli svoji roušku. Důvody chápali," řekla jedna z žákyň Svatava Sedláková. "Hodně lidí si i samo šlo odezinfikovat ruce, protože jsou navyklí, a ocenili, že roušky nabízíme. Dalo by se říci, že se při covidu hodně naučili tyto zásady dodržovat," doplnila ji její kolegyně Carole Hellerová.

Vyluxované účty i špatné zboží. Podvodníci na Liberecku obrali lidi o statisíce

S respektem se vesměs setkaly i Eliška Possingerová a Adéla Plívová ze zdravotnické školy. "Návštěvníkům jsme pokaždé vysvětlily, že to děláme kvůli nim i okolí. Občas se našly výjimky, že nechtěli, ale nehádali jsme se a respektovali je. Výmluvy byly spíš absurdní nebo nesmyslné, třeba že se jdou jen na něco zeptat," vylíčily.

Zvažte návštěvu lékaře

Podle epidemioložky by si lidé také měli před návštěvou nemocnice rozmyslet, v jakém jsou stavu a zda je vhodné, aby přišli třeba navštívit příbuzného nebo šli na kontrolu k lékaři, když se sami necítí dobře a dodrželi pravidla. "Když máte infekci, jste oslabený, je dobré si vzít ochranu dýchacích cest. Je to kvůli covidu, ale i kvůli jiným infekcím. Je chřipka, jsou viry, rýma, gastroentestirální infekce, které se přenášejí respirační cestou. Je to o bezpečí, ne o nařizování. Týká se to pacientů na hospitalizaci, na ambulancích i návštěv," dodává Prattingerová. Na návštěvy se chce zaměřit nemocnice v další kampani.

Přísná hygiena se dodržuje i třeba na operačních sálech, které jsou tomu přizpůsobené a je tam provedena celá řada opatření zvyšujících ochranu pacientů i personálu. "Předpokládáme, že i Centrum urgentní medicíny bude odpovídat těm nejmodernějším hygienickým nárokům," dodal mluvčí nemocnice Václav Řičář.