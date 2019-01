Člověk může unést i velmi těžké břemeno, ale jen když má jeho váhu dobře rozloženou.

Ilustrační foto. | Foto: Alena Kaňková

Lidé některých národů dodnes přenášejí veškerou tíhu výhradně na hlavě těžiště nákladu se totiž přesouvá nad jejich pánev a nad osu pohybu páteře. Díky tomu unese průměrná africká žena více než polovinu své váhy a himálajský nosič si poradí s břemenem dvakrát těžším, než váží sám. Přitom mají vzpřímené držení těla, krásnou chůzi a na rozdíl od nás netrpí „civilizačními" bolestmi zad.

Problémy s páteří jsou právě ve vyspělých zemích nejčastějším důvodem návštěv lékaře. Podle odborníků patří k hlavním příčinám jednostranná zátěž při nošení těžkých kabelek a brašen na rameni. Na jedné straně dochází k přetěžování, a na druhé k nečinnosti svalů. Vědci z Baylor Medical Center Garland zjistili, že tendence vyrovnat váhu tašky vytáhnutím druhého ramene způsobuje asymetrické zatížení plotének, blokády obratlů a tuhnutí krční páteře, což vyvolává nepříjemné bolesti hlavy nebo zad.

Ani nošení tašek křížem přes prsa není nejvhodnější, protože dochází k rotaci trupu v jednom směru. Nejlepším řešením je praktický batoh, který rovnoměrně rozloží celou váhu, ale musí vám tzv. sedět.

Proč musí batoh pořádně sedět?

K nejčastějším požadavkům zákazníků patří podle Ing. Igora Pifky ze společnosti Case Logic prostornost, vyztužená záda, organizér, dostatek kapes, pohodlnost, celková lehkost a kvalita materiálu. Často si však při výběru batohu neuvědomují, jak důležitá jsou kritéria samotného nošení.

„To, jestli je batoh dobrý nebo špatný, se pozná podle toho, jak se vám ponese," zdůrazňuje Ing. Pifka. „Zcela zásadní je nosný systém, který přebírá hmotnost nákladu a rozděluje ji do bederního pásu a ramenních popruhů. Váha naplněného batohu je pak rovnoměrně rozložena na ramena, záda a na pánev, a část hmotnosti mohou převzít svaly nohou. Velmi důležitou roli hraje prostor v oblasti páteře. Musí být dostatečně volný, aby na ni nic netlačilo. Zádový panel by se měl přizpůsobit zádům majitele, neomezovat ho v pohybu, ani nikde nepřečnívat." Například u batohů pro ženy se zádový panel směrem vzhůru rozšiřuje, délka začíná pod sedmým krčním obratlem a sahá mírně pod pas.

Důležitá je správná velikost a účel

Velikost batohu tvoří jeho objem a objem určuje účel nošení. „Existuje celá škála modelů na nejrůznější aktivity, rozhodně nestačí jeden univerzální. Na víkendové akce vám postačí batůžek od třiceti do padesáti litrů, batohy do sedmdesáti litrů jsou ideální pro delší pobyty v přírodě," vysvětluje odborník a připomíná, že něco jiného je výběr batohů na notebooky: „U těch je nejdůležitější vlastní váha batohu a výztuha. U tohoto typu se používá pěnový materiál, a to po celé ploše zad, takže je lehký a skladný. Plastová výztuha pomáhá zpevnit konstrukci, zároveň batoh tvaruje a zlepšuje organizaci nákladu, takže vás nic netlačí. Klíčem správného výběru je především maximální komfort nošení."

Co zmírňuje bolesti zad?

- zdravý životní styl (pokud možno pravidelný denní režim)

- vyvážená strava s dostatkem vápníku

- užívání potravinových doplňků, které podporují správný stav kostí a kloubů

- přiměřený pohyb (nerozumně provozovaný sport pohybový aparát poškozuje a přetěžuje, nehybnost vede k ochabnutí svalstva)

- správná poloha při sezení (nevhodné sezení přetěžuje meziobratlové ploténky, bederní obratle i krční páteř a namáhá svalstvo zad, ramen a hrudníku)

- správná poloha spaní (páteř by měla mít oporu v místě krčního prohnutí)

- rovnoměrná zátěž při nošení těžších břemen

- kvalitní obuv