Do světa průmyslové výroby míří nový pojem – počítačem asistovaná montáž neboli CAA (Computer Aided Assembly). Jde o novou technologii od liberecké softwarové firmy nullspaces Jiřího Kuly a Davida Zacha. CAA kombinuje využití optiky a pokročilých algoritmů a podnikům umí pomoci v několika oblastech. Zajišťuje výstupní kontrolu výrobků, ale především umí zasáhnout už do průběhu výroby, aby se vzniku vadných kusů předešlo.

„Je to technologie, která kombinuje kamery a složité algoritmy, díky nimž dokážou počítače vyhodnotit, co vidí – jestli je díl správně sestavený nebo jestli není vadný,“ vysvětlil Kula. „To samotná kamera nedokáže. Člověk potřebuje k vidění kromě očí i mozek a v nullspaces vytváříme právě tu potřebnou inteligenci,“ dodal.

Díky CAA může počítač do konkrétního výrobního úkonu vstoupit a intuitivně navést operátora, aby něco udělal jinak a chybu napravil. „Promítneme mu, co má dělat, rovnou pod ruce. Říká se tomu smíšená, někdy taky rozšířená realita. CAA prostě přímo při montáži vede operátora jednotlivými kroky. Osvítí mu díl, který má přimontovat, a místo, kam patří,“ popsal fungování Kula s tím, že unikum firmy spočívá v tom, že jejich software nepotřebuje další zařízení, které by virtuální realitu přeneslo do naší reality.

„V zařízení je projektor, který promítne do prostoru to, co tam vlastně není. Člověk k tomu nepotřebuje například žádné speciální brýle, které v současnosti využívají firmy jako Microsoft nebo Google,“ vysvětlil Deníku Kula.

Celý proces je interaktivní. To znamená, že počítač reaguje na to, co pracovník zrovna dělá, a kdyby například na něco zapomněl, přiměje ho, aby danou činnost dokončil, a nepustí ho dál. „Naše technologie spojuje to nejlepší, co umí člověk a co stroj. Počítač je neúnavný a přesný. Člověk je zase důmyslný a umí jemnou manipulaci. Operátor může být při používání CAA klidný, že neudělal chybu, a vedoucí pracovník má jistotu, že výroba probíhá podle jeho představ. Naše technologie tím pádem snižuje zmetkovost i riziko, že výrobci pošlou do světa nebezpečný výrobek,“ přiblížil přínosy nové technologie Jiří Kula a dodal i konkrétní příklad z praxe.

„Představme si, že vyrábíte auta a chcete vyrobit auto s rádiem. Aby mělo rádio dobrý signál, musí zaměstnanec připojit kabel k anténě a poté anténu přišroubovat na střechu vozu. Když je anténa přidělaná, nemáte možnost zkontrolovat, jestli je kabel připojený, protože ho anténa zakrývá. CCA připojení zkontroluje včas a okamžitě to zahlásí, aby se výroba zastavila a linka nechrlila vadné výrobky,“ popsal.

I když je technologie určená převážně pro průmysl, je podle něj pravděpodobné, že se s ní v budoucnu setkáme i v domácím prostředí, ať už při hraní her nebo při běžném používání internetu. „Dnes potřebujeme monitor, klávesnici a myš. Za několik let ale můžeme hlasem požádat o zobrazení návodu k sestavení nábytku nebo o předpověď počasí a vše potřebné se nám promítne třeba z chytré žárovky přímo pod ruce nebo na zrcadlo v koupelně,“ nastínil Kula budoucí využití technologie jeho firmy.

Společnost nullspaces využila nabídky krajského podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, se kterým pravidelně konzultuje další postup a možný vývoj firmy. Podle ředitele Lipo.ink Philippa Rodene má nullspaces obrovský potenciál. „A to ze dvou důvodů. Jsou špičkoví odborníci na strojové vidění, a to na světové úrovni. Mají vlastní produkt, který řeší několik palčivých problémů v průmyslu, ať už je to nedostatek pracovníků, zaučování nových zaměstnanců nebo ergonomie práce a snížení chybovosti. Zároveň tvoří oba zakladatelé dobrý tým, který se doplňuje a se kterým se i dobře spolupracuje. Přes veškerou odbornost se rádi učí a rozvíjí i mimo své expertízy a ochotně navazují spolupráci s firmami z radikálně odlišných odborů – například s uměleckým Digitálním Studiem,“ vysvětlil Roden, který liberecký inkubátor vede od jeho založení.

Jeho cílem z pozice ředitele je, aby na severu Čech vznikalo víc a víc inovativních firem. „Úspěch pro mě znamená, že Liberec bude synonymum pro inovativní prostředí jako například Brno. Takže když se lidé rozhodují, kam půjdou studovat nebo kde budou rozvíjet svůj start-up, tak by je měl velice rychle napadnout i Liberec,“ dodal Roden.

Studium přivedlo do Liberce i Jiřího Kulu. „Vystudoval jsem na Technické univerzitě a Liberec mi natolik přirostl k srdci, že jsem si začal pohrávat s myšlenkou se na sever vrátit. Měl jsem troufalou touhu postavit se pragocentrismu a vybudovat v Liberci technologické centrum se zaměřením na počítačové vidění. Pak jsem dostal od svého zaměstnavatele úkol vytvořit spin-off mateřské firmy právě v Liberci. To se mi podařilo, ale jak jsme se tu víc a víc rozkoukávali, zjistil jsem, že je tu skvělý ekosystém, firmy jako Hardwario, iQLANDIA a byl jsem v úžasu,“ popsal začátky v Liberci Kula.

Podle něj hrál velkou roli i fakt, že tady funguje Lipo.ink. „Došlo mi, že nikdy jindy nebudu mít lepší podmínky než teď a že nikde jinde nenajdu tolik lidí nadšených do stejné věci jako já. O to víc mi přišlo škoda, abychom se v původní firmě věnovali jen projektové činnosti pro naše zákazníky. V rámci korporátu ale zkrátka nebylo možné realizovat víc příležitostí, a tak nastal čas založit vlastní podnikání,“ dodal Kula.

Není tak náhoda, že nullspaces je jednou z firem, která sídlí v nové budově Lipo.ink nedaleko krajského úřadu. „Hned první konzultace v Podnikatelské Ambulanci mě ujistila, že se dokážeme postavit na vlastní nohy. Od té doby v Lipo.ink směřují naši pozornost i na činnosti, nad kterými jsme v našich minulých profesích nemuseli přemýšlet. Také nám umějí v pravou chvíli připomenout, kým chceme být, kam se chceme dostat. Když má člověk firmu, je vystavený spoustě příležitostí a nástrah. Když řešíme nějakou situaci, předestřou nám alternativy, jak se zachovat a co nám jaké rozhodnutí může přinést nebo vzít. Učí nás rozpoznat ty nejlepší příležitosti a také poznat, co až tak dobrá příležitost není,“ popsal Kula výhody spolupráci s podnikatelským inkubátorem.