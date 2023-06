Desátý ročník soutěže Stejná šance 2023 zná krajského vítěze. Oceněno bylo deset firem, které zaměstnávají lidi s handicapem. Vyhlášení jubilejního 10. ročníku proběhlo v libereckém Grandhotelu Zlatý lev.

Vyhlášení jubilejního 10. ročníku proběhlo v libereckém Grandhotelu Zlatý lev. | Foto: Rytmus Liberec

V Libereckém kraji přišlo 26 nominací firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním v běžných pracovních podmínkách a dávají jim tím větší šanci začlenit se do společnosti. Pětičlenná komise složená ze zástupců měst, úřadu práce, vítěze minulého ročníku, pracovníka organizace Rytmus Liberec a uživatele služby vybírala podle předem daných kritérií tři vítěze.

Třetí místo získal Clarion Grandhotel Zlatý lev Liberec, druhé místo obsadilo CrossCafe Liberec a absolutním vítězem se stala firma Hamiro se sídlem v Novém Boru. Vítězná společnost, jejíž historie sahá do roku 1910, vyrábí plyšové hračky, reklamní plyšáky, maskoty a doplňky z plyše. V první desítce se umístily Magistrát Města Jablonce, Novoborský pivovar, KFC Jablonec, Comdata Czech, Autotrend, Krajský úřad Libereckého kraje a ZOO Liberec.

„Začleňování lidí s postižením do běžných firem je přínosné nejen pro ně samotné, ale také pro ostatní zaměstnance. Přijímání jinakosti je schopnost porozumět jejich potřebám. Lidé s postižením dokáží velké věci, dáte-li jim patřičnou podporu, stávají se plnohodnotnými zaměstnanci,“ říká ředitelka organizace Antónia Dechťarová.

Soutěž byla vyhlášená v devíti krajích České republiky. Celkem do ní bylo nominováno 200 společností. „Každý máme na startu do života trochu jinou startovní čáru. Jsem moc rád, že žijeme ve světě, který se hodně zamýšlí nad lidmi, kteří neměli tolik štěstí, aby měli ty nejlepší příležitosti v životě. A právě možnost běžným způsobem fungovat v nějakém zaměstnání a uplatnit své schopnosti je určitě pro každého takového člověka důležitá,“ zdůraznil ve svém projevu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Je potřeba se pochválit a poděkovat všem, kteří dáváte šanci lidem se zdravotním nebo jiným hendikepem. Není to vždy úplně jednoduché - zabezpečit podmínky i sounáležitost mezi zaměstnanci, procházíte si na obou stranách různými peripetiemi a o to více vám všem děkuji za to, že do toho jdete,“ pronesla náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Záštitu nad soutěží převzalo tradičně MPSV, MMR a Hospodářská komora ČR. V Libereckém kraji záštitu převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstkyně primátora Magistrátu města Liberec Martina Teplá. Hlavním sponzorem Stejné šance byla Česká mincovna a v Libereckém kraji již tradičně i Nadace Preciosa. Mediálním partnerem byl Český rozhlas Liberec.

