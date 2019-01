Liberecký kraj - Zámky Sychrov a Hrubý Rohozec otevřou své brány i o vánočních prázdninách. Návštěvníky budou lákat na netradiční prohlídky.

Zámek Sychrov | Foto: Krajský úřad LK

Řada objektů v Libereckém kraji je přístupná o adventních víkendech, po Vánocích ale budou tradičně otevřené právě jen Sychrov a Hrubý Rozhozec.



"Naši kasteláni i průvodci se shodují, že vánoční provázení je to nejhezčí za celý rok. Je pravda, že v objektu je zima a je potřeba se pořádně obléci, ale adventní období a období svátků má kouzlo pro všechny. Takže prohlídky jsou takové rodinné, přátelské, chvílemi i uvolněné ve smyslu, že návštěvníci vzpomínají například na své vánoční zvyky," uvedl ředitel Územní památkové správy (ÚPS) na Sychrově Miloš Kadlec, pod který patří státní hrady a zámky v Libereckém, hradeckém a Pardubickém kraji.



Hrubý Rohozec při prohlídkách od 26. prosince do 1. ledna propojí nejkrásnější komnaty prvního i druhého okruhu. Návštěvníci se kromě historie dozvědí také to, jak šlechtici slavili Vánoce a co nacházeli pod stromečkem. "Například vánoční dárky se dříve nebalily, tento zvyk k nám přišel až v době první republiky z USA. Dárky rozdával pověřený sloužící nebo přímo paní domu," upozornil Kadlec. Vánoční podarovávání neminulo ani služebnictvo. "Zajímavostí je, že než se rozdávaly dárky rodině, byli nejdříve obdarováni sloužící, a to jak praktickým dárkem, jako byly kusy šatstva, tak i penězi," dodal.



Vánočně nazdobený sychrovský zámek bude přístupný od 27. prosince do 4. ledna. Po trase prohlídky bude například rozmístěno několik stromků s originálními ručně malovanými ozdobami, podle Kadlece tak tomu ale v minulosti nebylo. "Dříve se Vánoce nijak okázale neslavily. Obvykle býval na sídle jen jeden vánoční stromeček, třeba právě na Sychrově byl pouze v přijímacím, tedy hlavním salonu zámku," poznamenal. Výzdobu doplňovaly betlémy, které návštěvníci uvidí po celé prohlídkové trase, chybět nebudou ani dárky, které v minulosti dostávali rohanští princové a princezny.



Příprava vánočních a adventních prohlídek zámků a hradů si obvykle vyžádá řádově tisíce korun. Náklady pomáhají památkám snižovat dárci. "Často dostáváme například stromečky. Velmi se zapojují i zaměstnanci a přátelé objektu, kteří darují věci k výzdobě, tvoří adventní věnce nebo pečou cukroví," uvedla mluvčí ÚPS Lucie Bidlasová. Zda se prohlídky vyplatí i finančně, závisí částečně i na počasí. "Před třemi lety byly vánoční prohlídky ve ztrátě, protože bylo všude mnoho sněhu a byly vánice. Naopak loňská mírná zima, která trápila lyžaře, nám zajistila rekordní návštěvnost," dodala. Podle Kadlece se letošní návštěvnost o adventu zatím vyvíjí obdobně jako loni. Před rokem v prosinci státní památky v kraji navštívilo přes 8200 lidí.