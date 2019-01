Liberecký kraj – Většina obchodníků spustila v pátek hlavní vlnu výprodejů, v některých řetězcích budou trvat až do konce února.

Povánoční výprodej | Foto: Deník

Vyplývá to z ankety mezi obchodníky. Některé e-shopy letos v rámci konkurenčního boje spustily výprodeje před Štědrým dnem. Již v polovině prosince přišli se slevovými akcemi prodejci oblečení, kterým kvůli teplému počasí klesly tržby.



Vysoká poptávka nyní podle obchodníků bude v internetových obchodech po rozbaleném zboží, které se vrací jako nevhodný dárek. Podle průzkumů obchodního řetězce Tesco čeká s velkými nákupy na povánoční slevy více než třetina Čechů, a to zejména mladých žen do 26 let.



Oděvní řetězec H&M zahrne do slev více zboží a naváže na předvánoční výprodeje, slevy budou dosahovat až 70 procent.



„Povánoční výprodeje budou až do poloviny února či vyprodání zásob. Slevy budou dosahovat výše až 50 procent," uvedla mluvčí C&A Moda Veronika Kovaříková.



Sportisimo odstartovalo povánoční výprodeje prostřednictvím svého e-shopu v pátek, poté v kamenných prodejnách.



„Výše slevy se bude lišit podle kategorie zboží, u sezónního zboží je předpoklad slevy 30 – 60 procent z původních (dodavateli doporučených maloobchodních) cen," uvedla ředitelka nákupu a marketingu Martina Kudláčková.



Nejvýhodnější bude nákup rozbaleného zboží. Internetový obchod Alza.cz spouští výprodej dnes, slevy dosáhnou až 70 procent. „Vyprodávat budeme přebytky zboží z předvánoční sezóny a také vrácené dárky.

Nejvýhodnější bude nákup rozbaleného zboží, které se vrací jako nevhodný dárek. Navíc jde často o atraktivní produkty, před Vánoci již vyprodané," uvedla mluvčí Šárka Jakoubková.



E-shop Kasa.cz, který spustil slevové akce již na Štědrý den, čeká největší zájem o mobily, tablety, výrobky z péče o tělo a televizory. Mall.cz spustil výprodeje již 21. prosince, druhá vlna začala v pátek a pokračuje.



Globus v pátek navázal na předvánoční výprodeje, zlevněné zboží rozšíří o další stovky položek. Další část sortimentu bude zařazena do slev v prvním lednovém týdnu. Výprodeje budou trvat do konce února. Slevy se týkají především oblečení, hraček, elektroniky, zimních doplňků, sportovního vybavení a dekorací.



V řetězci Tesco se podle mluvčího Jiřího Marečka budou nejvyšší slevy týkat sortimentu hraček a domácích potřeb, za poloviční ceny budou moci zákazníci nakupovat také kosmetiku a oblečení.

„Povánoční výprodeje začínají hned po Vánocích, tedy od 29. prosince. Zařazen bude komplet celý sortiment. Zákazníci se mohou těšit na výprodeje až o polovinu z původní ceny," uvedl ředitel sítě Hervis Sports Karel Bárek.



V Datartu poběží hlavní vlna slevových akcí od 3. do 18. ledna, výprodeje postihnou tisíce položek. Expert Elektro nabídne slevy až 60 procent. „Slevové akce se budou týkat mimo jiné například příslušenství k mobilním telefonům a dalším chytrým zařízením, které lidé našli pod vánočním stromečkem," uvedl ředitel prodeje Robin Weintritt.



„Akčním letákům budou až do konce roku dominovat potraviny a další zboží související se silvestrovskými oslavami. Až po Novém roce lze očekávat větší zájem lidí o plošné výprodeje," uvedl ředitel vyhledávače slev Skrz.cz Petr Kováčik.