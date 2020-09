Cyklojízda Greenway Jizera 2020 seznámí účastníky s plánovanou trasou ze Svijan do Bakova nad Jizerou.

Cyklojízda Greenway Jizera 2020 ukáže na výhody alternativní dopravy a seznámí účastníky s plánovanou trasou cyklostezky. | Foto: Sdružení Český ráj

„Tvůj styl, tvoje volba!“ Tak zní heslo letošního ročníku Evropského týdne mobility, který potrvá do úterý 22. září. Jeho cílem je podpořit udržitelné formy dopravy. Zapojilo se do něj i Sdružení Český ráj, které od roku 2007 pořádá propagační cyklojízdy věnované projektu Greenway Jizera. Cyklostezka povede po svém dokončení od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. Celkem by měla měřit 190 kilometrů.