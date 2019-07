„Jen letos na jaře jich pracovníci Správy Krkonošského národního parku spolu s dobrovolníky nasbírali téměř tři tuny,“ upozornil mluvčí parku Radek Drahný. Příroda si s nimi totiž sama neporadí. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) proto vsadila na kampaň s názvem Není zvěř jako zvěř, která má na problém upozornit a přinutit turisty zamyslet se nad tím, že hory nejsou sídliště, kam zajíždějí popelářské vozy.

„Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ připomněl ředitel KRNAP Robin Böhnisch.

ODPADKOUŠ, VLHKOUŠ A TI DRUZÍ

Nejčastějšími odpadky, které v parku po návštěvě lidí zůstávají, jsou kromě PET lahví také obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. A zatímco třeba u plastů či skla je obecně známé, že se rozkládají desítky až stovky let, u jiných je to překvapení. Třeba právě u vlhčených ubrousků, které se vyrábějí z umělé textilie. Proto se nerozpadnou stejně rychle jako toaletní papír, ale trvá jim to desítky let.

A nejde jen o „spotřební odpadky“, lidé jsou podle pracovníků národního parku schopní nechat v horách lyžařské hůlky, boty a dokonce i pneumatiky od aut. „Občas nad tím zůstává rozum stát,“ konstatoval ředitel Böhnisch.

A protože běžná osvětová kampaň, výchova doma nebo ve škole nestačí, vsadili strážci přírody na to, co u Čechů zabírá spolehlivě na humor. Odpadky proto pojmenovali po živočišných druzích. V horách se tak mnohem častěji než třeba s tetřívkem obecným či jinými chráněnými živočišnými či rostlinnými druhy můžete setkat třeba s vlhčencem ubrouskovým, petlahvoněm odhozeným, tetrapakošem či jiným druhem „odpadkoušů“.

V regionálních novinách se zase objevily inzeráty podepsané samotným vládcem hor. Krakonoš v nich upozorňuje, že pokud návštěvníci nezlepší morálku, uzavře od 1. srpna své hory nadobro.

Kampaň podpořil i ministr životního prostředí Richard Brabec, který se nechal vtáhnout do hry a Krakonoše dokonce přijal minulý týden na ministerstvu. „Nemá cenu zastírat, že jednání s Krakonošem nebylo vůbec jednoduché,“ uvedl ministr životního prostředí a dodal, že chápe závažnost celé situace.

Ke kampani, která má na alarmující stav nepořádku v horách upozornit, se mohou návštěvníci zapojit formou hry Lovci odpadků. „Podmínky lidé najdou na stejnojmenných stránkách,“ upozornil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Upozornil, že sáčky na lov odpadkoušů si lidé mohou vyzvednout ve všech informačních centrech v horách. „Pokud lidé budou mít zájem, mají možnost vyzvednout si u nás recyklovatelné tašky na sběr odpadků a naplněné je odevzdat na příslušných místech nebo zase u nás a my je zlikvidujeme,“ potvrdil Štěpán Mendřický z infocentra ve Špindlerově Mlýně. Zájem o něj je ale podle něj zatím spíše sporadický. A to i přesto, že kampaň běží už třetí měsíc.

ZA VSTUP SE ZATÍM PLATIT NEBUDE

Ke kampani přistoupila Správa KRNAP poté, co zájem o hory skokově vzrůstá. Jen v loňském roce navštívilo národní park a jeho ochranné pásmo téměř 3,8 milionu lidí. Celkem pak horami projde více než 12 milionů návštěv ročně. Na sousední straně hor, v Polsku, vyřešili problémy spojené s ochranou přírody zpoplatněním vstupu do národního parku. Dospělí platí v přepočtu 50 korun, děti nad osm let polovic.

U nás se za vstup zatím neplatí. A to ani na Cestě česko-polského přátelství, která v některých úsecích přechází hranice. „V tuto chvíli se o tom ani neuvažuje,“ doplnila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.