Severní Čechy /FOTO/ – Těšit se můžete na další zajímavé životní příběhy i změny vizáže, které šesti vybraným ženám pomohou cítit se lépe a zvýšit si sebevědomí. Markéta Burešová je třetí z šesti žen, které uvidíte v našich Proměnách s kadeřnickým profesionálním studiem Jana Burdová.

Když do redakce přišel email od Markéty, napadlo nás: proč mladá žena, jako ona, vnímá potřebu něco na sobě měnit? Má vše, dva syny, manžela, který je zároveň spřízněnou duší i vzorem, a to, přestože je o pět let mladší. Dokonce se jí povedlo po mateřské vrátit se do práce v pojišťovně na místo analytičky. Je hezká, milá a chytrá.