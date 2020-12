Mají hluboko do kapsy a k tomu je stihla rána osudu. Šestadvacetiletý Patrik Petrement ze Šluknova trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Je upoutaný na invalidní mechanický vozík, navíc trpí i oční vadou.

Patrik Petrement | Foto: Archiv Marie Cínové

Má třetí stupeň invalidity a celé dny se o něj stará jeho maminka Marie Cínová. Do jejich života zasáhla náhlá smrt manžela, který do té doby pomáhal s péčí o syna. Matka, která je sama v invalidním důchodu, se tak dostala do finanční tísně. Byt, který obývají, není bezbariérový a nutně potřebuje upravit koupelnu a toaletu, aby je mohl Patrik používat. Se svým příběhem se obrátila na média ve víře, že se jí podaří sehnat materiální a finanční podporu.