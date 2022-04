„Mami, támhle jsou vojáci,“ volal rozradostněně malý chlapec při cestě pohádkovým lesem na návrší nad Pekelským údolím a táhl svou maminku k dalšímu stanovišti. „My ale nejsme vojáci, my jsme lesní skřítci,“ reagovaly dvě pohádkové bytosti, než chlapci položili otázku týkající se sluníčka. Po jejím správném zodpovězení dostal razítko do průvodního listu a mohl pokračovat dál po přibližně pětikilometrové trase.

Ta děti i s rodiči zavedla k čertům, potulnému italskému mnichovi nebo vílám, jedno ze stanovišť bylo také na kozí farmě. Její obyvatelé ale nebyli lákadlem a překvapením jen pro malé děti. „Podívejte, za plotem jsou živé kozy. Ty jsem nikdy neviděl,“ říkal jeden tatínek za nechápavého kroucení hlavou svých dospělých společníků. Podívali se také na Nový dvůr a na skalní byty, kterých se týkala i jedna pohádková otázka.

Než ale mohly stovky dětí se svými rodiči vyrazit do pohádkového Pekla, bylo nutné jej odemknout. O to se postarali zástupci obcí, do kterých Pekelské údolí zasahuje, tedy České Lípy, Sosnové, Kvítkova a Zahrádek, které jsou společně s Lípou výchozím bodem pro procházky pitoreskním údolím.

Akci slavnostně zahájili fanfárou žáci českolipské základní umělecké školy, během odpoledne se pak na pódiu před zámkem v Zahrádkách představily kapely sdružené pod Školou rocku nebo ČP 1398. Na vyprahlé poutníky čekaly speciality místních pivovarů, při zahánění hladu bylo možné podpořit dobrou věc prostřednictvím stánku Charity.