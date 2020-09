Jak se dá pěstovat zelenina přímo ve sklepě, jak můžete nakouknout i z pojízdné židle třeba do hlubin moře a nebo co všechno dokáže vyrobit 3D tiskárna. To všechno nabídl Pirátský autobus, který vybízel k prohlídce technologií budoucnosti, a to ne tak zcela vzdálené.

Piráti v Libereckém kraji



V minulých krajských volbách získali 3,26 %, do zastupitelstva se nedostali. Volební účast při posledních krajských volbách byla 35,91 %. To znamená, že volit přišlo 125 658 z celkem 350 tisíc oprávněných voličů. Při posledních volbách (loni do Evropského parlamentu), skončili Piráti třetí za ANO a ODS se 13,95 %, konkrétně v Libereckém kraji se 14,92 % skončili druzí.

Po Turnově, odkud pochází kandidát Pirátů na hejtmana, čtyřicetiletý zastupitel Zbyněk Miklík, byl další zastávkou Jablonec. Ten je rodištěm předsedy strany Ivana Bartoše. „Jedno z mých předsevzetí v době covidu bylo víc jezdit za rodiči,“ přiznal čerstvý otec Ivan Bartoš. Ti samozřejmě nemohli u autobusu chybět. „Když přišel domů ze školy a stěžoval si, že stojí na hanbě, říkala jsem mu: Buď budeš mlčet, nebo stát na hanbě. Musíš si vybrat, “ zavzpomínala jeho maminka, dlouholetá středoškolská učitelka.

Na dětství a dospívání pod kantorským dohledem ale předseda Pirátů vzpomíná rád. „Jablonec byl pro dospívajícího studenta skvělé místo. Otvíral se Klub na Rampě, chodilo se do Skleněnky, do „Epplu“… A i když beru 90. léta jako dobu promarněných šancí naší země dohnat západní Evropu, mám pocit, že lidé se víc setkávali, měli k sobě blíž,“ poznamenal.

Vzpomínal i na své muzikantské začátky, kdy kromě akordeonu a klavíru hrál i na varhany v husitském kostele. „V 17, 18 letech, kdy se člověk hledá, hledá autority. V té době jsem se začal setkávat s farářem Benjaminem Mlýnkem, cestu k Bohu jsem hledal i přes hudbu. Nebyl jsem žádný virtuos, ale klasickou husitskou liturgii umím ještě dnes odzpívat a také u klavíru odehrát,“ prozradil.

Nestát fronty na úřadech

Pirátský autobus přilákal kvůli brýlím s virtuální realitou hlavně děti, starší si se zájmem prohlíželi box, v němž se dá i v zimě pěstovat zelenina, nebo 3D tiskárnu. „Je to český výrobek a jedna z nejkvalitnějších tiskáren v rámci světové produkce,“ vysvětlil volební manažer Pavel Štěpánek a popřel, že by Česká republika byla technologicky zaostalou zemí. Připustil ovšem, že v oblasti digitalizace úřadů jsme hodně daleko za Evropou. „V České republice jsme si zvykli říkat, že digitalizujeme, ale v podstatě to jen znamená, že si můžeme příslušné formuláře stahovat elektronicky. Stejně s nimi ale musíme na úřad, kde je úředník podepíše a naskenuje,“ popsal stav české digitalizace, která je na míli pozadu i ve srovnání s některými státy Pobaltí.

Digitalizace ale podle něj neslouží jen k rychlému vyřízení záležitostí z domova, jak jsme zvyklí třeba u bank. Urychlila by chození po úřadech i lidem, kteří nemají internet. „Tím, že bychom si mohli záležitosti vyřídit z domova, ubylo by čekání ve frontách,“ vysvětlil.

Právě digitalizace úřadů je podle lídra krajské kandidátky Zbyňka Miklíka jednou z věcí, které by chtěli v rámci kraje vylepšit, stejně jako změnit hodnocení zakázek podle nejnižší ceny. Předpis daný zákonem však lze na krajské úrovni měnit jen těžko. Větší problém je podle Miklíka neexistující povinnost oslovit všechny dodavatele, takže výběrová řízení nejsou podle něj otevřená všem. „Přitom elektronický nástroj, který kraj využívá, tuto funkci nabízí. Stačí změnit směrnici a naučit úředníky využít možnosti, které mají k dispozici,“ tvrdí.

Své úsilí Piráti slibují zaměřit také třeba na revitalizaci chátrajících továren. V programu nechybí ani záběr na životní prostředí. To nedávno svou analýzou při sporech o těžbě na Tlustci v praxi ukázal jeden z kandidátů, Václav Žídek.

A co na to všechno říkají potenciální voliči? „S pirátským programem se chci ještě blíž seznámit, ale volím je a budu volit i v krajských volbách,“ řekl u stánku otec dvou malých dětí. Ke krajským volbám půjde nejen proto, že kraje ovlivňují třeba stav dopravy a silnic nebo středních škol. „Když vidím, co se v naší zemi děje, myslím, že je důležité jít k volbám,“ prohlásil.

V názoru ho podpořila i starší žena ze Zásady, která Ivanu Bartošovi vyjádřila sympatie. Nebyla jediná. „Já Piráty volil už v parlamentních i komunálních volbách. Jen ať se nedají. Program se mi líbí, jen by se ještě víc měli zaměřit na nezákonné exekuce,“ míní 74letý Václav.

Jak krajské volby dopadnou, ovlivní podle Bartoše účast voličů. „Lidé ani po 20 letech fungování krajů bohužel často nevědí, co všechno mohou ovlivnit, i když mohli krajskou politiku vidět a docenit třeba teď v době covidu. Já věřím, že i tím, jak vysvětlujeme, v čem je krajská politika důležitá, přilákáme víc lidí k účasti. A pokud to bude v náš prospěch, budeme jedině rádi,“ dodal.

O případné účasti v koalici by chtěli primárně vyjednávat se Starosty a ODS. „Jsme jediná strana, která předem zveřejňuje svou povolební strategii, aby lidé věděli, co mohou od Pirátů po volbách čekat. Tedy s kým ano, s kým ne a za jakých podmínek formou dokumentu,“ připomněl Bartoš. Připustil ale, že třeba v Karlovarském kraji jsou v koalici s ANO.

V minulých krajských volbách se Piráti dostali do zastupitelstev pouze tří krajů. „Od té doby ale už Piráti ušli velký kus cesty. Posílit bychom chtěli kvalitativně i kvantitativně. Naším plánem je získat v krajích dohromady 100 zastupitelů. Situace je kraj od kraje jiná, ale myslím si, že máme šanci trochu zamíchat kartami, zejména v levicově orientovaných krajích, kde by mohly vzniknout středopravé koalice,“ uzavřel Bartoš.