Jizerské hory - V Jizerkách se bude s jistotou lyžovat i na Velikonoce. A možná dokonce ve všech třech stěžejních areálech.

Tanvaldský Špičák | Foto: SKI Bižu

Dnes už je to bez pochyb. Lyžaři se budou moct na sjezdovkách v Jizerských horách prohánět i o Velikonocích, a to možná ve všech třech největších střediscích. Sněhu je totiž dostatek a sjezdovky pořád táhnou hodně lidí. Dokladuje to uplynulý slunečný víkend, který na Tanvaldský Špičák, Severák a do Bedřichova znovu přilákal kolem pěti tisíc lyžařů, což se až do letošní sezony nikdy dřív nepodařilo.„Už nyní můžeme s klidem říct, že letošní sezona je co do návštěvnosti lepší než dvě předešlé a že bude podobná jako úspěšná zima 2009/2010. A samozřejmě ještě není konec," řekl Deníku Pavel Bažant, ředitel společnosti Ski Bižu Pavel Bažant.

Na Špičáku, Severáku a v Bedřichově už sice od včerejška běží vedlejší sezona, ale právě nižší ceny by mohly přitáhnout další lyžaře. „Na sjezdovkách je stále místy až devadesát centimetrů sněhu a ještě o Velikonocích zcela určitě pojedeme. Jen je otázka, zda ve všech třech areálech, nebo jen omezeně," informoval Pavel Bažant.

O stále dobrých podmínkách hovoří i sami lyžaři. „Navíc je teď slunečno, takže lyžovačka nemá chybu," komentovala Zdenka Rousová, která o víkendu lyžovala na Špičáku.

Jediný opravdu hodně mizerný víkend byl hned ten první letošní, který poznamenal déšť. Do třech stěžejních areálů Jablonecka tehdy dorazilo dohromady jen kolem dvou stovek lidí.