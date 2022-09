Profesionální záchranné stanice vnímají každoroční národní podzimní sport – sbírání ježků – velmi negativně. Do Záchranné stanice Archa se už tento podzim dostalo několik ježčích mláďat. Obvykle je příčinou úhyn matky, kterou nejčastěji srazí automobil a její osiřelá mláďata, často ještě slepá, začnou po několika dnech hlady vylézat z úkrytu. „Jistě nikdo schválně nepřejede ježka, to je prostě krutý osud. Ale docela často se bohužel stává, že lidé najdou dospělého ježka na zahradě a odnesou ho do lesa. Třeba proto, že jim vadí, že na něj v noci štěká jejich pes. Neuvědomí si, že může jít o kojící samici,“ zdůraznila vedoucí liberecké záchranné stanice Ivana Hancvenclová.