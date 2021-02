Policejní vyšetřování začalo před dvěma lety na jaře, detektivové postupně zjistili, že do výroby drog je zapojený velký počet lidí nejen v Česku, ale také v Polsku, odkud pašovali léky potřebné pro výrobu pervitinu.

„Trestná činnost zahrnovala nákup chemikálií potřebných pro výrobu pervitinu i jeho distribuci. Celkem bylo dovezeno více než 100 kilogramů léčiva Cirrus, ze kterého bylo možné vyrobit nejméně 20 kilogramů pervitinu,“ přiblížila rozsah práce drogového gangu policejní mluvčí Jana Slámová.

Během vyšetřování policisté udělali sedm domovních prohlídek, při kterých našli 750 gramů hotového pervitinu, 310 gramů pervitinu v poslední fázi výroby nebo 3 kilogramy červeného fosforu a 1,8 kilogramu jódu, bez kterých se výroba této drogy neobejde. Kromě toho kriminalisté zajistili pět osobních aut a 280 tisíc korun v hotovosti. Cena jednoho kilogramu pervitinu se pohybuje mezi velkoobchodníky okolo 700 tisíc korun. Pokud by tedy varny zpracovaly všechny dovezené léky, mohli jejich majitelé utržit až 14 milionů korun.

Výroba drog neskončila ani během nouzového stavu, kdy si obvinění navíc ještě přilepšovali kromě prodeje pervitinu i další distribucí Cirrusu. Během necelých tří měsíců od března do května tak zvládli po republice rozvézt 30 kilogramů léků. Dohromady policie obvinila dvacet lidí, z toho 14 z nedovolené výroby a nakládání s omamně psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí osm až dvanáct let za mřížemi. Další šest lidí bylo obviněno ze stejného trestného činu, ale s nižší, nanejvýš desetiletou sazbou.



„Sedm osob je stíháno vazebně, dvě osoby byly dodány do výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. Na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem byl podán návrh na podání obžaloby proti všem 20 obviněným,“ doplnila Slámová.

Zdroj: Youtube