Policie obvinila dopravní společnosti BusLine a ČSAD Liberec z podvodného jednání u státních zakázek. K němu mělo dojít předtím, než Liberecký kraj libereckou ČSAD koupil, aby mohl dopravu v kraji zajišťovat v co největší míře a bez obav, že mu ceny bude diktovat jiní. Chtěl se tak do budoucna vyhnout situaci, kdy oba zmiňovaní dopravci v roce 2017 pohrozili, že pokud kraj nevyhoví jejich žádosti o navýšení plateb, ukončí ze dne na den přepravu cestujících.

Krajský přepravce, který si ponechal původní název ČSAD Liberec, se obviněním policie cítí poškozen. A proti zahájení trestního řízení podal stížnost. Odehrávalo se totiž ještě před odkupem firmy do vlastnictví kraje. „A co je klíčové, netýká se žádné osoby v řídících či kontrolních orgánech společnosti,“ zdůraznil předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek.

Poškozen se cítí i Liberecký kraj, který podvodným jednáním vyšetřovaných dopravců přišel o milióny korun. „Jde o pletichu ve veřejné zakázce“ označil mafiánské praktiky hejtman Martin Půta. Nejenže tak brání krajského přepravce před obviněním, ale naopak se k trestnímu stíhání osob, které se praktik dopustili, hodlá připojit. „Velice silně zvažujeme, že se připojíme k tomu trestnímu řízení,“ uvedl. Z šetření policie totiž vyplývá, že nekalými praktikami byl kraj v časové tísni přinucen uzavřít smlouvu za nevýhodnou cenu.

Smlouvu navíc kraj podepisoval s člověkem, který nebyl faktickým vlastníkem společnosti BusLine. Z šetření policie se podle spisu prokázalo, že tím byl ve skutečnosti podnikatel Jiří Vařil, napojený na fotbalového bosse Miroslava Peltu. Společně zvali na zahraniční zájezdy nejen řadu krajských politiků, ale, jak zjistila MfDnes i šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje.

Kraj chce hlavu Rataje

Právě na řadu nekalých praktik a taktických manévrů, které zdržovaly veřejnou zakázku na krajského dopravce do té míry, že byl kraj přinucen jednat pod časovým tlakem, upozorňoval hejtman antimonopolní úřad (UOHS) opakovaně. Ten však rovněž opakovaně dával za pravdu právě BusLine.

Hejtman upozornil, že vliv této „mafiánské skupiny“ jak seskupení kolem dopravců označil, by nemohl být tak silný, kdyby nad jejich konáním nepřivíral oči právě ÚHOS. „V řadě případů byl postup antimonopolního úřadu minimálně nestandardní a ve dvou případech, jak potvrdil krajský soud v Brně, dokonce nezákonný,“ oznámil hejtman. To je také důvod, proč se Liberecký kraj pravděpodobně připojí k výzvě Ústeckého kraje, aby byl z šéfa antimonopolního úřadu odvolán jeho ředitel Petr Rafaj. „Netvrdím, že se dopouští něčeho nezákonného, ale je za její chod minimálně odhodlaný a jeho odvolání by mělo přispět k obnovení důvěry v tuto instituci,“ upozornil hejtman. „Veřejné soutěže ve veřejné dopravě jsou jen iluze a jsem přesvědčen, že v drtivé většině dochází k zákulisní dohodě mezi firmami,“ dodal.

Autobusy budou jezdit dál

Kauza podle hejtmana Půty nebude mít žádný dopad na fungování veřejné dopravy v kraji. On i jeho náměstek pro dopravu a veřejné zakázky Jan Sviták, jsou přesvědčeni, že zřízení vlastního dopravce byl krok správným směrem. „Díky tomu, že máme vnitřního dopravce, máme nové autobusy, které bychom neměli, navíc bychom operativně nemohli řešit situace, jaké přinesli potíže s koronavirem. Šlo o správný krok a i nadále budeme usilovat o vstup naší dopravy na Českolipsko,“ uvedl náměstek Sviták. „Mohu jen potvrdit, že po přečtení (policejního) spisu jsme se navíc utvrdil v tom, že naše dřívější tvrzení o mafiánské skupině je oprávněný,“ dodal.