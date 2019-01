Malá Skála - V sobotu 22. června po poledni začne v obci Malá Skála jednodenní rodinný hudební festival Maloskalská noc.

Kapel Eddie Stoilow. Na bicí si s nimi rád čas od času zahraje reprezentační brankář Petr Čech | Foto: Lucie Pešková Kulichová

Je očekáván větší počet návštěvníků, kteří se na místo konání dopraví hromadnými dopravními prostředky nebo svými vozidly.Z tohoto důvodu připravila Policie ČR opatření, jehož záměrem je zejména zajistit bezpečnost osob i majetku a ochranu veřejného pořádku. Cílem tohoto opatření je zabezpečit klidný průběh akce po celou dobu jejího konání. Dalším úkolem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to zejména průjezdnost silnice č. I/10. Preventivním cílem je působení k zamezení páchání trestné činnosti, a to zejména kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, v oblasti alkoholové i nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů.

V souvislosti s preventivním cílem opatření Policie ČR žádá návštěvníky, aby své cenné a osobní věci nenechávali v zaparkovaných vozidlech a ve stanech v kempu. Dále upozorňujeme návštěvníky, kteří na místo přijedou svými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazu parkování v místě i okolí konání akce. Vozidla zaparkovaná v zákazech stání, budou v průběhu akce odtahována odtahovou službou na náklady majitelů.

Na pěti místech v obci Malá Skála jsou instalovány webové kamery, do kterých obecní úřad umožní Policii ČR přístup. Data zaznamenaná těmito kamerami budou zálohovaná tak, aby záznamy přispěly k případnému objasnění spáchaných trestných činů či přestupků.

Do uvedeného opatření jsou zapojeni policisté pořádkové a dopravní policie, policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jablonec n. N. a strážníci Městské policie Turnov.

12.00 - otevření areálu

14.00 - 14.40 - Pískomil se vrací

14.55 - 15.45 - Abba stars

16.00 - 16.45 - Anna K

17.00 - 17.50Jaroslav Uhlíř

18.05 - 19.05 - Děda Mládek Ilegal Band

19.20 - 20.15 - Eddie Stoilow

20.45 - 21.45 - Richard Müller

22.15 - 23.15 - MIG 21

23.35 - 00.35 - Walda Gang

00.55 - 01.45 - Rybičky 48