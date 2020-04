Jedna ze skupin na Facebooku nese jméno „Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji. Koronavirus nezvítězí!“. Spontánně ji založila Lucie Fürstová z Liberce. „Lidé se zde virtuálně setkávají a pomáhají si vzájemně a také všem ostatním. Ze začátku jsme tam hodně sdíleli informace o pandemii, pak se s potřebou roušek skupina zaměřila na shánění materiálu a jeho převoz dobrovolnicím, hledání, kde je největší zájem o pomoc,“ popsala smysl skupiny její zakladatelka. Aktuálně má téměř 1 200 členů a mezi hlavní témata patří materiály na roušky, rozvoz ochranných pomůcek a pomoc seniorům.

Zde najdete on-line

„Jediné, co mě vždy a znovu překvapí, je ochota pomáhat. Možná žiji jen ve své sociální bublině, ale mám pocit, že lidé jsou prostě pod tlakem velmi laskaví. Tedy členové skupiny určitě. Navíc to nadšení dobrovolníků je nakažlivé,“ doplnila Fürstová.

Ke skupině se připojila i Adéla Venglová z Liberec, která se zpočátku věnovala shánění materiálu a zařízení jeho převozu, distribuci hotových roušek nebo navlékání tkaniček do ušitých roušek. „Ten pocit, když máte možnost pomoct někomu, kdo to skutečně potřebuje, je k nezaplacení. Je úžasné, jak se lidé dokážou spojit a navzájem si pomáhat,“ zamyslela se dobrovolnice.

S cílem hromadně zorganizovat 3D tiskaře ochranných štítů z celého kraje vznikla facebooková stránka „3D tiskem proti Covid-19 Liberecký kraj“. Pro chatování místních 3D tiskařů o problémech s výrobou nebo diskutování o nejnovějších informacích používají skupinu na Messengeru.

„Každý den shrnujeme to, co se nám povedlo a co je potřeba zlepšit. Nahráváme modely čelenek a brad, aby všichni tiskaři věděli, co tisknout,“ řekl vedoucí skupiny Antonín Gazda. A co ho nejvíce udivilo? „Ta vlna pomoci. Ať už ochota vlastníků 3D tiskáren, firem, které nám poskytují materiál na výrobu a nabízí všemožnou pomoc i štědrost dárců, kteří přispívají na transparentní účet. Z celé naší práce srší pozitiva,“ reagoval.

Skupina „Podpoř nákupem“ se snaží propojit zákazníka s drobným živnostníkem, řemeslníkem či umělcem. Využila ji i majitelka libereckého designového obchůdku Martina Růžičková, která lákala místní členy na premiérovou „nakupovačku“ přes živé vysílání. Členkou skupiny se stala i Veronika Hlavatá z Jablonce nad Nisou, kterou zajímalo, jak malé podniky potřebují podpořit. „Vítám vznik podobných skupin. V tomhle jsou Češi naprosto dokonalí, navzájem se v nouzi podpoří a dokážou být velmi vynalézaví. Ať už je to šití roušek, obědy zdarma pro IZS nebo pomoc s nákupy,“ dodala Hlavatá.

Sociální sítě začaly také zaplavovat různé výzvy sloužící jednak k odreagování uživatelů, jednak k poznávání nových lidí a propojování profilů. Jedna z nich spočívala ve zveřejnění fotek z dětství a nominování někoho dalšího. „Cílem je, aby si lidé užili legraci a bavili se o něčem jiném než o koronaviru. Kupodivu se zapojují i uživatelé, kteří podobné výzvy dosud ignorovali nebo jim věnovali minimální pozornost,“ vysvětlila Blanka Freiwilligová z Liberce.

Knihomolové zase ocenili výzvu nakladatelství YOLI na Instagramu. V předem určený den měli čtenáři za úkol přečíst odloženou knihu s touto nakladatelskou značkou. „Většinou si nedokážu vybrat, jakou další knihu mám číst, a výzva mě jistým způsobem donutila sáhnout zrovna po knize od konkrétního nakladatele, na kterou jsem předtím neměla vůbec čas. Ráda se do podobných výzev zapojuji. Mohu se seznámit s novými lidmi se stejným zájmem, objevit nové knihy nebo přehodnotit pohled na nějaké knihy, které bych předtím nečetla,“ popsala svůj zážitek liberecká studentka filologie Žaneta Valentová.

Do další řetězové výzvy na Instagramu se zapojil i Martin Jungmann z Liberce. „Nominoval mě kamarád a úkol spočíval v udělání co nejvíce kliků v jedné sérii. Řetězovky většinou nemám rád, ale když to je spojené s pohybem, jsem pro každou špatnost,“ pochlubil se sportovec.