Jablonec n. N., Liberec - Čas pečení vánočního cukroví a příprav na největší svátky v roce je asi nejen v našem kraji v plném proudu.

vánoční cukrovíčko ručně vyrobené | Foto: Tereza Skálová

Hospodyňky (a někdy i hospodáři) válí těsta, vykrajují hvězdičky, stromečky, rybičky a další všemožné tvary, polévají je čokoládou, sypou ořechy či kokosem. V hlavě si už sumírují, co připraví ke slavnostní tabuli, kdy půjdou koupit kapra, kdy udělají bramborový salát.

Jsou však i tací, kteří si vše nakoupí už hotové. Nač se podle nich stresovat v kuchyni, když mají možnost si cukroví koupit, vánočku koupit, a dokonce i smaženou rybu se salátem.

Jedněm to činí potěšení, vymýšlet vánoční menu a připravit pro své blízké tentokrát něco nového, nevyzkoušeného, druzí z této činnosti radost nemají. A pak jsou také mezi námi lidé, kteří holdují zdravému životnímu stylu a i vánoční dobroty se snaží chystat v rámci racionální výživy.

A co k vánočnímu hodování říká tzv. Ing. Éčko, naturterapeut Vít Syrový?

„Vánoce jsou kromě dalších tradičních zvyků spojeny i pokušením různých laskomin, jež nezapadají do šablony „racionální výživy". Někteří se o těchto svátcích natolik nerozumně přejídají, že si kromě přibrání nějakého kila navíc naruší i své trávení. Na to poukazují zastánci zdravé výživy, přičemž ti extremističtější by tyto dobroty nejraději zakázali.

Má ovšem smysl si kazit svátky? Rozhodně nemá. Vždyť tradiční pokrmy našemu zdraví škodit nemusí, alespoň pokud to s nimi nepřeháníme. Proto není třeba zanevřít ani na vánoční cukroví. Upečete-li si ho doma, můžete volit co nejkvalitnější suroviny a vyhýbat se těm, které považujete za méně vhodné. Zřejmě si do něj nebudete přidávat chemikálie, které leckdy naleznete ve složení kupovaných průmyslových výrobků. Domácí dobroty mají být „poctivé", a proto by měly obsahovat přirozené suroviny. Takže zkuste nahradit cukr medem, kupovaný vanilkový cukr kůrou z vanilky, margariny máslem a část bílé mouky celozrnnou.

Do cukroví můžete přidat i další prospěšné složky, jako jsou ovesné vločky, ořechy a semínka, sušené ovoce apod. Budete-li jako základ užívat plnohodnotné suroviny a zpracujete-li je správným způsobem, nemělo by vzniknout nic nedobrého. Hlavně se této činnosti věnujte s láskou, vždyť poté těmito dobrotami můžete pozitivně naladit i své blízké!"

(Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o naturterapii, pak můžete na internetu na www.vitsyrovy.cz).