Lidé i starostové protestují proti plánu na zrušení železničního přejezdu v Hejnicích. Pokud by k jeho zrušení došlo, silnice, kterou protíná, by se stala slepou. Někteří obyvatelé by tak byli odříznuti od světa.

Silnice se navíc v době, kdy se rozvodní řeka Smědá, stává jedinou přístupovou cestou, která není pod vodou. „Chodí tudy místní do práce do firmy, která zaměstnává na 600 lidí. Vede i k místnímu hřbitovu, takže je několikrát do roka hojně využívána. Zrušení železničního přejezdu absolutně nedává smysl,“ řekl Deníku starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Dodal, že tyto argumenty předal i Správě železnic a doplnil nesouhlasné stanovisko města s jejich záměrem. „Oni naše argumenty uznali, ale přesto zahájili řízení o zrušení tohoto přejezdu. Jako hlavní důvod uvedli, že nejbezpečnější železniční přejezd je ten, který neexistuje. Ve správě mají asi 400 přejezdů, které jsou málo využívané a pokud lze přejezd nahradit objížďkou do pěti kilometrů, tak je pro ně nejlepší ho zrušit,“ doplnil Demčák. FOTO: Otužilecká sezóna je tady! V Liberci proběhl Memoriál Jáchyma z Hradce Správa železnic na dotaz Deníku uvedla, že přejezd v Hejnicích definitivně neruší. „Zahájeno bude pouze správní řízení s obcí jako vlastníkem komunikace a dalšími dotčenými subjekty o možném zrušení přejezdu. V rámci tohoto řízení se všichni účastníci k navrhované variantě mohou vyjádřit. Zároveň také dojde ke společné schůzce zástupců Správy železnic a starosty obce. Fakt, že je přejezd navržen ke zrušení, ještě neznamená, že k tomu opravdu dojde,“ vysvětlila tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Dodala, že rušení nebo nahrazování přejezdů je velmi individuální záležitost, neděje se hromadnou formou, ale naopak se každé možné zrušení či náhrada musí řádně projednat se všemi dotčenými složkami. „Správa železnic přistupuje zvlášť ke každému případu, cílem je vždy dohodnout se na podmínkách s vlastníky a uživateli předmětných komunikací. Ke snižování počtu přejezdů dochází na málo využívaných účelových komunikacích, čímž se posiluje bezpečnost drážního provozu. Obecně platí, že nejbezpečnější přejezd je žádný přejezd,“ uvedla Friebová. Pohádkový Liberecký kraj. Podívejte se, kde se natáčely oblíbené vánoční pohádky Podle starosty Hejnic jde o absurdní postup, který pouze zatíží úřednický aparát. „S vysokou pravděpodobností ke zrušení přejezdu nakonec nedojde, přesto ale Správa železnic nechtěla na náš popud řízení stáhnout. To znamená, že bude následovat několikaměsíční úřednické jednání, které vyvrcholí desítkami stránek textu, na jejichž konci bude zamítavé stanovisko,“ řekl Demčák.

