Obchod s lebkami a jinými částmi těl lidoopů patří mezi aktuální témata, a to hlavně v Kamerunu. Nyní bude o jednoho překupníka méně, a to díky spolku Save-Elephants. Ten se zaměřuje sice primárně na ochranu slonů, ale pozornost věnuje jakémukoliv živočichovi, kterého ohrožuje obchod na černém trhu.

Arthur Sniegon s jednou ze zadržených lebek.Zdroj: Save-ElephantsZadržený mezinárodní překupník působil v anglofonní části Kamerunu. Mezi nabízeným zbožím byli bezobratlí, plazi, ptáci, hadí jed, trofeje, luskouní šupiny a zejména pak kostry a lebky z ohrožených živočichů, jako jsou právě šimpanzi, gorily, mandrilové a drilové. S klienty komunikoval skrze sociální sítě, prostřednictvím kterých se na něj podporovatelé spolku Save-Elephants napojili také.

„Celou akci koordinoval zaměstnanec Zoo Liberec a zakladatel českého neziskového spolku Save-Elephants Arthur Sniegon. Tomu se podařilo usvědčit zločince po několika měsících vyšetřování,“ informovala mluvčí liberecké zoologické zahrady Barbara Tesařová s tím, že soud proběhne v Kamerunu v pátek 22. dubna a překupníkovi hrozí jeden až tři roky za mřížemi.

Poprvé se členové organizace na podezřelého napojili v polovině loňského roku a v následujících měsících se s překupníkem setkali kamerunští kolegové ze Save-Elephants osobně, ověřili reálnou existenci podezřelého, jeho nabídky hmyzu a začali se zajímat i o jeho nabídky lebek lidoopů. Letos v březnu se s překupníkem sešel sám Arthur Sniegon a podařilo se pořídit mu pořídit videozáznam ze setkání i nabízených předmětů.

Od svých četných kontaktů měl v nabídce v daném okamžiku dvě lebky goril, jednu lebku šimpanze a pět lebek menších druhů primátů. Za zboží požadoval několik tisíc dolarů. „Zvířata byla údajně lovena na zakázku překupníků nebo klientů, maso bylo z velké části využito jako tzv. bushmeat ke konzumaci ve vesnici. Lebky samotné byly neprofesionálně očištěny a vyuzeny,“ dodala Tesařová.

Následně se podařilo začátkem dubna překupníka vylákat do přístavu Douala, kde proběhla akce na jeho zadržení místními ozbrojenými složkami. „Kdyby se měla odehrát v rodném městě překupníka, hrozila by větší intervence jeho známých či rodiny v rámci korupčních či zastrašovacích snah o jeho propuštění. Do poslední chvíle podezřelý spolupracoval a nic netušil,“ zdůraznil Arthur Sniegon s tím, že překupník se hned během prvního výslechu ke své dlouhodobé nelegální aktivitě přiznal.

Zatýkací akce proběhla pod záštitou specializované organizace Laga, se kterou Arthur dříve přímo pracoval a v Kamerunu a Kongu s ní podnikl opakovaně zátahy na překupníky. Naposledy v lednu a únoru 2021 v Kongu, kdy bylo zatčeno šest překupníků s 101 kilogramy slonoviny.