Jak konkrétně? Mně, a tím i našim čtenářům, jste se nakonec přiznala…

Já jim řeknu pro a proti k jednotlivým kandidátům. Hledám na politicích chyby i dobré věci. Ale nikomu neřeknu, jak jsem si to já vyhodnotila. Vám jsem to řekla, protože chci, aby se lidé před druhým kolem zamysleli.

Proč tedy budete volit Andreje Babiše?

Nikdy jsem ho nevolila, protože jsem měla jiné favority. Ale nyní porovnávám, dávám si pro a proti. Který kandidát bude menší zlo pro naši společnost? A vyšlo mi, že oba mají podobnou komunistickou minulost, takže to škrtám.

Takže co u vás nakonec pro šéfa ANO rozhodlo?

Babiš v 90. letech založil firmy a dal práci lidem. Pavel mi připadá nesympatický, mračí se, a je to bývalý voják. Neusměje se, já se ho bojím. Také nerozumí politice a byl by jako prezident jen loutkou. Vadí mi na něm to tajemno, že o něm nic nevím. Musela jsem zahodit emoce a vybrat menší zlo. Babiše znám a vím, co od něj čekat. Mě nikdy nepoškodil, naopak nám důchodcům přidal peníze.

Říkáte, že musíte zahodit emoce. Ale hned na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola Andrej Babiš docela nevybíravě zaútočil na svého protikandidáta. Právě on ty emoce hned vyvolal. To vám na něm nevadí?

Ne, že by mi to nevadilo. Já to neviděla, nemám internet a nekoukám na každý televizní přenos. Já to posuzuji spravedlivě, určitě ho někdo vyprovokoval.

Třiasedmdesátiletá důchodkyně Marta Štěchová pochází z malé obce na Chrudimsku.Zdroj: Michal Žampach

Koho jste tedy volila v prvním kole?

Já jsem bývala voličkou ČSSD, proto jsem nejdříve chtěla volit Josefa Středulu. Ten ale odstoupil, proto jsem dala hlas Karlu Divišovi.

On byl ale také velkou neznámou před volbami. Právě to, že neznáte Petra Pavla, vám vadí, proč vám to nepřekáželo u Diviše?

On mě zaujal tím, jak mluvil. Byl takový miloučký a mluvil od srdce. Sympaťák. Pavel mluvil úsečně jako voják.

A co vás před volbami nejvíce ovlivnilo? Byly to průzkumy, reklama nebo debaty v médiích?

Já nevěřím průzkumům. Spíše jsem čekala na debaty. Tam mě právě zaujal Karel Diviš, který nejlépe mluvil. Cítila jsem, že to měl ze sebe, ne od nějakých poradců. Babiš na debaty nechodil, až na poslední kolo, ale to jsem zase neviděla, takže mě to neovlivnilo.

Co od prezidenta očekáváte?

Podle mě by měl prezident všechno vědět a mít svůj názor. Jako to měl Miloš Zeman, ten to ze sebe sype a je jasné, že to jsou jeho myšlenky. Také chci, aby rozuměl politice, nikdo ho neovládal a nešel na ruku vládě. A tady čekám, že Babiš na všechno názor má a půjde po vládě, kdežto Pavel se bude radit s poradci a vládu má rád. Vím, že i Pavel má určitě své kvality, ale to je málo.

A vám tedy nevadilo, že Miloš Zeman prosazoval proruské zájmy svých poradců?

To mi na něm právě vadilo a nechci, aby se to u dalšího prezidenta opakovalo.

Říkáte, že by měl jít prezident vládě po krku. Myslíte vždy? Nebo se vám jen nyní nelíbí současná vláda Petra Fialy?

Já chci, aby prezident vyjednal u vlády kompromis, který by byl pro všechny přijatelný. A současná vláda dělá špatné kroky, málo pomáhá slabším, třeba matkám samoživitelkám.

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

Vím, že prezident nemůže všechno. O politiku se zajímám. Ale třeba jmenuje guvernéra České národní banky nebo soudce. A to se bojím, že by Pavel mohl jmenovat špatně.

Věříte, že váš favorit Andrej Babiš by jako prezident situaci uklidňoval a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Jako prezident? To záruku nemám. Ale on, když je zaměstnaný, tak neprovokuje a je klidný. Je pracovitý, celý den maká a není o něm slyšet. Lidé ale na něm vidí jen to špatné a to ho pak rozčílí. Není svatý, ale je menší zlo.

Hraje při vašem volebním rozhodování roli vaše momentální ekonomická, finanční nebo sociální situace?

Nejenom to, Babiš u mě zabodoval, že jako premiér přidal důchodcům.

Jak vidíte výsledky v prvním kole ve vaší obci a regionu? V Pardubickém kraji dostal Andrej Babiš 34,6 % a Petr Pavel 33,6 % hlasů.

Výsledky v kraji jsou takové přiměřené, zklamal mě Karel Diviš, že dostal jen asi 1,4 procenta. V naší obci Babiš vyhrál ještě výrazněji, porazil Pavla asi o 14 procent. Takže jsem spokojená.