Prezidentská chata v Jizerských horách si v pondělí 1. listopadu připomene 30 let od znovuotevření pro veřejnost. V rámci oslav přišli provozovatelé chaty s akcí, kdy se může každý, kdo má ve svém datu narození listopad 1991, ubytovat na Prezidentské v listopadu zdarma.

Kromě tohoto čeká na návštěvníky od pondělí sleva 30 procent na konzumaci. „V pondělí 1. listopadu uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy jsme Prezidentskou chatu otevřeli turistům a hospoda a ubytování začaly sloužit veřejnosti. Je to 30 let od doby, kdy se přestala schovávat, znovu se objevila v turistických mapách a pivo si mohl objednat každý, kdo přišel a zaplatil. Do té doby totiž mnoho let fungovala jako rekreační zařízení pro zaměstnance kanceláře prezidenta republiky, do jejíž blízkosti nesměl vkročit nikdo nepovolaný,“ řekla za provozovatele, který provozuje také Hotel Ještěd, Milena Lánská.