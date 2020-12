„Oslovili jsme harrachovské podnikatele a firmy, které tu provádějí výstavbu apartmánových domů s tím, jestli nechtějí podpořit harrachovskou mládež. Každý z oslovených nám řekl ano již při první schůzce,“ přiblížil místostarosta Tomáš Vašíček. Město tak buduje vztahy nejen s harrachovskými obyvateli, ale i se subjekty, které v Harrachově podnikají a jsou tedy jeho součástí.

V letošním roce přispěl největší částkou Martin Vodrážka, a to 1,5 milionu korun. Z této částky město pořídí novou rolbu na úpravu běžeckých tratí. Dalším významným sponzorem je Ondrej Spodniak, který přislíbil jeden milion na další čtyři roky. „Příspěvky podnikatelů by tak měly nahradit příjmy z hazardu, které Harrachov dostával od kasina na Celnici do roku 2018,“ doplnil Vašíček.

V příštím roce budou moci harrachovské sportovní kluby žádat o finanční příspěvky, které pochází společně od dárců, a také z lázeňských poplatků. Projekty budou kluby podávat na městský úřad, odkud poputují k projednání na sportovní komisi města Harrachov. „Komise rozhodne o rozdělení dotací a jeho výši podle kvality a smysluplnosti projektu,“ vysvětlil předseda sportovní komise Harrachova Radek Čermák.