Severní Čechy - Čtvrtý ročník Proměn s Deníkem, společného projektu severočeských Deníků a kadeřnického Studia Jana Burdová z Teplic, se naplno rozjel. Prohlédněte si první proměněnou dámu, kterou je pětatřicetiletáIvona Nováková z Nových Dvorů u Roudnice nad Labem.

Ivona Nováková po proměně. | Foto: Jan Tůma

I letos jsme chtěli, aby ženy hlásící se do soutěže připojili i svůj příběh, svou motivaci. Co nám paní Ivona mimo jiné napsala?

Koníčky podle svých tří dětí

„Jsem matka tří dětí Anetky (12 let) a dvojčat Adélky a Tomáška (8). Většinu svého času věnuji svým dětem a jejich školním povinnostem, starostem o domácnost a svému zaměstnání jako většina maminek. Pracuji v sociálních službách v Domově se zvláštním režimem. Bohužel již skoro dva roky „válčím" se svými dětmi sama a tak se mi ne vždy podaří skloubit vše dohromady a přitom vypadat a cítit se dobře. Vaše proměna by mi pomohla zvednout sebevědomí a hlavně odstartovat novou životní etapu po rozchodu s partnerem."

Mezi její koníčky, jak sama říká, tak patří to, co se dá dělat s dětmi, jako je cyklistika, turistika. Nejoblíbenějším Ivoniným filmem je Requiem pro panenku a nejoblíbenější osobností antický filozof Sokrates, jak prozradila do našeho minidotazníčku. „Líbí se mi jeho výrok Vím, že nic nevím," vysvětlila nám.

Co si teď nejvíce přeje

Nejvíce by si teď přála vyřešit starosti s bydlením a žít v klidu. „Partnera momentálně neřeším, ale přeji si mít okolo sebe i nadále lidi, na které se mohu obrátit. Děkuji mým blízkým, kteří při mně stojí a pomáhají mi v tomto ne úplně lehkém životním období," svěřila se Ivona Nováková.

Na startu nové životní etapy

A co od proměny očekává? „Splnilo se mi přání vidět se jinak a cítit se hezčí. Vaše proměna by mi pomohla zvednout sebevědomí a hlavně odstartovat novou životní etapu po rozchodu s partnerem."

Tvůrci proměny:Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Jan Tůma Kadeřník: Tomáš Maier/ Studio Jana Burdová

Kosmetička: Adéla Langerová/ Studio Jana Burdová

Make-up: Monika Kačerovská/ Facedesigner Armani

Styling: Linda Radostová/ Van Graaf

Janu Burdovou, autorku projektu, první ze šestice proměňovaných nejdříve zaujala jako žena, která je tak trochu unavená životem.

Společné hledání stylu

„Poznala jsem to podle toho, že vypadala starší, než ve skutečnosti je, ale po chvilce povídání jsem v jejích očích zahlédla energii a chuť stav věcí měnit. Kde jinde můžeme my ženy začít, než u svého zevnějšku. Pokud se cítíme hezké, máme se o trochu raději a častěji máme sílu si říci to zvládnu," myslí si Jana, která se pak společně s Ivonou a svým týmem pustila do hledání stylu, který by se soutěžící dámou co nejvíce ladil a využil jejích předností.

Vlnité vlasy jí sluší, říká Jana Burdová

„Vlasy můj kolega Tomáš obarvil do odstínu Ivoniných hnědých očí. Využil jejích vlastních vlnitých vlasů a přizpůsobil jim střih. Dříve si Ivona žehlila vlasy každý den, jak sama řekla minimalizovala jejich objem. Všichni věříme, že žehličku odloží, vlnité vlasy jí moc sluší. Styl oblečení Linda vybrala praktický džíny s tričkem. Pak jsme neodolali sukni po kolena a kožíškové vestě, které jsou na podzim prostě ideální. A protože právě začíná společenská sezona, navrhla Linda s Tomášem Ivoně i večírkový look jen zlehka inspirovaný první republikou, jinak naprosto současný," přibližuje Jana Burdová to, co si právě na fotografiích nyní můžete prohlédnout.

ŠEST ŽEN PROMĚNÍME v průběhu tří měsíců v teplickém kadeřnickém Studiu Jana Burdová. Šesti dámám pomůžeme cítit se lépe, ozdravíme jim vlasy a pleť, oblékneme je do překrásných šatů módního domu Van Graaf. Vyzkouší si a domů odnesou podzimní novinku od firmy GHD žehličku, která nepoškozuje vlasy. Dále na ně čeká novinka vlasové kosmetiky Redken Cerafill a pleťová kosmetika Armani. Nakonec si budou moci vyzkoušet práci modelek. V celé kráse je totiž vyfotografuje profesionální fotograf Jan Tůma.



Soutěž Proměny s Deníkem začíná v říjnu a může se do ní přihlásit každá žena, která by chtěla zažít něco extra a záleží jí nejen na tom, jak vypadá, ale také na dlouhodobé kráse v podobě zdravých vlasů a pleti. Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Stačí napsat na adresu promeny4@denik.cz. Uvést své celé jméno, bydliště, přiložit fotografii postavy a obličeje a připsat míry a konfekční velikost. Připište nám krátce svůj příběh. Pak stačí vložit se na čtyři dny do rukou profesionálů a nechat se hýčkat.

CO NA KAŽDOU VYLOSOVANOU ČEKÁ?

• Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu v republice ze Studia Jana Burdová

• Ošetření pleti a těla v kadeřnickém a kosmetickém studiu www.janaburdova.cz

• Den stylu v módním domě Van Graaf

• Luxusní žehlička vlasů GHD v hodnotě 4 500 Kč

• Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 3 000 Kč

• Dekorativní kosmetika Armani

• 5 kusů fotografií od profesionálního fotografa Jana Tůmy. www.photojan.cz

CENY PRO VÍTĚZKU HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ:

• Zážitek oběd s českou herečkou Terezou Kostkovou

• Poukaz do kadeřnického a kosmetického Studia Jana Burdová Změna stylu

• Luxusní styler fén na vlasy od GHD

• Novinka vlasové kosmeticky Redken Cerafill na obnovu růstu vlasů

Soutěž pro čtenáře

V průběhu Proměn můžete odpovídat na šest soutěžních otázek. První vám zadáváme dnes, další zveřejníme 2. prosince, kdy představíme druhou proměněnou dámu. Na vylosované čtenáře čeká balíček vlasové kosmetiky Redken. Odpověď na 1. otázku zašlete do pátku 21. listopadu e-mailem na adresu promeny4@denik.cz a do předmětu vložte heslo SOUTĚŽ.

Otázka č. 1: KOLIK PROMĚN CELKEM JSME PROVEDLI V PŘEDCHOZÍCH TŘECH ROČNÍCÍCH PROJEKTU?

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejpovedenější proměnu na adrese promeny4@denik.cz do předmětu mailu vložte slovo HLASOVÁNÍ. Ze všech hlasujících vylosujeme vítěze, na kterého čeká oběd s českou herečkou Terezou Kostkovou. Dostane také dárky od kadeřnického Studia Jana Burdová a partnerů GHD, kosmetiky Redken a líčení Armani.

Vítěze hlasování o nejpovedenější proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku 11. 2. 2015.