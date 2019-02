Severní Čechy - Sedmý ročník Proměn s Deníkem pokračuje. Seznamte se s další ze šestice dam, které našly odvahu a rozhodly se změnit svůj vzhled a styl s pomocí profesionálů z týmu Studia Jana Burdová.

Třetí soutěžící je Petra Gálisová z Prahy, osmatřicetiletá maminka dvou synů. Žije klidný život se svou rodinou a říká, že je spokojená.

Petru vychovával tatínek, maminku ztratila, když jí byly tři roky. Přesto na své dětství vzpomíná ráda. V období dospívání byla rebelem. Jak s úsměvem říká, tatínek to s ní prý neměl lehké. Momentálně má Petra za sebou mateřskou dovolenou a ráda by se vrátila do práce.

NA ZMĚNU BYLA PŘIPRAVENÁ

Do proměny se přihlásila, aby po dlouhé době doma našla cestu k sebevědomí a bere to jako impulz, který jí pomůže najít práci. V době, kdy její proměna probíhala, měla radost, že čerstvě získala pozici provozní manažerky v gastronomii. Moc se na nové období těší.



Na to, jak proměna Petry vznikala a co bylo inspirací pro tvůrčí tým Jany Burdové, jsme se zeptali samotné Jany, která je autorkou tohoto projektu.

„Petra patří k těm ženám, které si změnu nejen přejí, ale jsou na ni i připravené. Byla odvážná jít do výstřednějšího stylu. V takovou chvíli je důležité najít tu pravou míru a styl, který zvýrazní osobnost ženy, aniž by ji zastínil. Je to podobné, jako kdyby v úžasném filmu byla hudba, která na sebe strhla veškerou pozornost. I kdyby byla sebekrásnější, bude to špatně,“ vysvětlila Jana Burdová.

I stylistka Lea hledala barvu, která Petru maximálně zvýrazní, ale nebude zářit více než ona. „A to se povedlo. Růžová City Beats od Redken Petře sedla. Střih vlasů je minimalistický, tvar mikáda je obrácený – tedy na krku prodloužený a směrem k tváři se zkracuje. To je nový trend nadcházející sezony. Vystříhaná mikáda „do podkovy“ jsou už opravdu out. Připomíná vám Dianu nebo Marilyn? Přiznáváme, i to byl záměr. Prostě jsme si hráli se styly, které Petru bavily,“ směje se Jana.

ZÁBAVNÉ OBLÉKÁNÍ

Oblékání v módním domě Van Graff se stylistkou Lindou Radostovou bylo podobně zábavné. A to i přesto, že má Petra nekonvenční, téměř chlapecky štíhlou postavu.

„Linda bezvadně vystihla míru ženskosti, kterou Petra unese. Šaty a sukně jí slušely nejvíce. Super make-upy jsou opět dílem šikovné Valerie. S Fotografem Milanem Stryjou jsme měli těžkou hlavu při výběru čtyř fotek pro Deník. Byly nakonec tak úžasné, že jsme nevěděli, kterou vybrat. Sem by se všechny nevešly, ale na facebooku Deníku i Studia, jich najdete mnohem víc. Fotky jsou téměř bez retuší, máme je rádi takové, jaké naše Proměny opravdu jsou. Nakonec jsme se shodli – tyhle čtyři jsou prostě nej!, dodala k proměně Petry Jana Burdová.



Tvůrci:Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Milan Stryja/ www.milanstryja.com

Vlasy: Lea Jonášová/ www.janaburdova.cz

Make-up: Valerie Cascina/ Facedesigner Giorgio Armani Beauty

Styling: Linda Radostová / Van Graaf