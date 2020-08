V Trojzemí, kde se v jednom místě potkává hranice Polska, Německa a Česka, se v neděli 30. srpna sešli odpůrci rozšiřování těžby na hnědouhelném dolu Turów. Aktivisté, místní obyvatelé i politici vyjadřovali znepokojení nad ztrátou vody v okolí dolu v českém pohraničí. Protest proti Turówu, který probíhal na třech stranách hranice, narušili obránci těžby z řad zaměstnanců dolu a přilehlé elektrárny polostátní společnosti PGE. Ti svými výkřiky, pískáním a hlasitými zvuky klaksonů vytvářeli tak silnou hlukovou bariéru, že nebylo slyšet mluvčí z řad ekologických aktivistů.

Zasáhnout musela i polská policie, protože docházelo k verbálním konfliktům mezi polskými přívrženci Turówa a jejich odpůrci. Policie ukončila protest na polské straně asi po hodině, protože se tam sešlo několik stovek lidí a odporovalo to epidemiologickým nařízením v Polsku. „O společném problému bychom měli být schopni mluvit. Je tady vyhrocená atmosféra, což je mi líto, protože si myslím, že za posledních 30let jsme se naučili spolu mluvit i o nepříjemných věcech,“ okomentoval situaci hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Dodal, že rozumí tomu, že se polští sousedé bojí o práci. „Rád bych ale, abyste také chápali naše obavy. My se bojíme o vodu a dopad těžby na životní prostředí. Chci věřit, že polská vláda s námi začne jednat. Bude totiž zodpovědná za to, co se bude v Trojzemí v budoucnosti odehrávat,“ řekl Půta.

I když upozorňoval přítomné Poláky, že nejde o protest proti nim ani Polsku, podobně jako ostatní si vysloužil pískot obránců těžby. Ti přijeli do Trojzemí v tričkách s českým krtečkem a nápisem Podporuji důl Turów.

Proslovy přerušovali odpůrci hesly: Z čeho budeme žít? Nebudeme mít práci! A proč nezavřou své doly Češi a Němci?

Po tom, co polské setkání rozpustila policie, se situace uklidnila a mluvčím už nic nebránilo vyjádřit svůj názor. Polák Kuba Gogolewski, ekonom z Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE, připomněl, že voda je nenahraditelná a pro život potřebná surovina. „Turów je příkladem nevhodného hospodaření, které v naší zemi probíhá už desítky let. Nepotřebujeme doly. Doba uhlí už skončila. Jsme schopni vyrobit mnohem více energie a spotřebovat přitom mnohem méně vody. Pomocníky nám budou věda a ekonomika,“ řekl Gogolewski a dodal, že právě to jsou důvody, proč podporuje obyvatele Uhelné a dalších příhraničních obcí, ve kterých dochází k výraznému úbytku vody.

Konkrétní příčiny a situaci popsal Milan Starec z Uhelné. „Efekty povrchové těžby zažíváme především my, kteří žijeme v její blízkosti. V polské vesnici Opolno – Zdroj vyschly před desítkami let léčivé prameny. Následoval úbytek vody v Uhelné, kde před 20 lety vyschly všechny studny. Nyní jsme závislí na hlubinném vrtu, ve kterém však hladina vody také výrazně klesá. Až voda zmizí úplně, celá vesnice bude bez vody,“ vysvětlil Starec a dodal, že ještě horší je situace ve Václavicích, kde není veřejný vodovod a obyvatelé jsou závislí na vlastních studnách.

Ale ani to nezaručí místním dostatek vody. Michal Martin z Václavic vlastní dvě studny, ale z první si může do sklenice načepovat jen železitou tekutinu s velkým obsahem manganu. V druhé studni začala před 15 lety voda ubývat. Prohloubil ji na vlastní náklady, ale přesto to nestačilo. Dnes je v ní vody sotva na pití. Užitkovou vodu tak čerpá dvakrát týdně ze 100 metrů vzdálené studny na obecním pozemku. „Natáhnu 100 metrů dlouhou hadici a 3 až 4 hodiny čekám, než se načerpá kubík vody. I když s ní pak šetřím, vydrží zásoby mojí rodině maximálně týden nebo 10 dní. Jednou jsme měli dokonce tak málo vody, že jsme ji museli do pračky nalévat zásobníkem na aviváž,“ poznamenal Michal Martin.

Většina místních, kteří se protestu zúčastnili, si uvědomuje, že těžbu nelze zastavit ze dne na den. „Peníze na přechod k čistší ekonomice leží v Bruselu, kde je pro podporu uhelných regionů připraveno několik miliard eur. Je to tak na vás, voličích, abyste si zvolili politiky, kteří se na cestu transformace vydají co nejdříve,“ přednesl výzvu pro polské občany Milan Starec.

Nedělní akce skončila společnou plavou po řece Nise z Trojzemí do německého Hirschfelde.