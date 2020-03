/ROZHOVOR/ Patří k nejhranějším operám vůbec. Bývá nazývána „operou oper“, což značí, že jde také o jednu z vůbec nejlepších, které kdy byly složeny. Premiéru měla roku 1787 ve Stavovském divadle v Praze za účasti svého autora, Wolfganga Amadea Mozarta.

Radim Schwab. | Foto: Archiv

Teď Dona Giovanniho nastudovalo Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a do titulní role si vybralo Radima Schwaba. Muzikálovou hvězdu, která v Liberci zazářila už před časem v roli pana Kodaly v operetě She Loves Me. „Je to pro mě velká výzva a nesmírně si vážím toho, že mi role byla svěřena,“ říká v rozhovoru Schwab. Premiéra Dona Giovanniho se koná v pátek 6. března.