Jablonec n. N. - Podle ředitele jablonecké nemocnice Víta Němečka se v Jablonci akutní lůžka rušit nebudou. Mohly by ale nastat problémy v souvislosti s možnou redukcí v Tanvaldu

Ředitel Nemocnice Jablonec n. N. Vít Němeček | Foto: Deník

Zdravotní pojišťovny chtějí od příštího roku v českých nemocnicích výrazně snížit počet akutních lůžek, až o šest tisíc. Jablonce se však redukce nedotkne. Alespoň ne přímo. Všech 377 lůžek včetně 67 lůžek následné péče zůstane pacientům k dispozici i nadále. Více o záměru zdravotních pojišťoven a o tom, jak by se Jablonce mohlo dotknout rušení akutních lůžek v jiných nemocnicích, se dočtete v rozhovoru s ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou Vítem Němečkem (ODS).

Můžete čtenářům napřed vysvětlit, co je vlastně akutní lůžko a jaký je záměr restrukturalizace, kterou chtějí pojišťovny?

Akutní lůžko je běžné lůžko v nemocnici například na chirurgii, interně, kožním oddělení atd. Akutní lůžka se podle stupně a náročnosti péče dále dělí na základní, JIP a ARO.

Druhým typem jsou lůžka následné péče, určená pacientům, kteří už nepotřebují akutní péči. V tomto případě jsou základním typem lůžka v léčebně dlouhodobě nemocných a dalšími typy lůžka pro dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči či dlouhodobou intenzivní péči například v případě pacientů na ventilátoru na ARO.

Deklarovaným záměrem pojišťoven je snížit počet akutní lůžek a posílit počet lůžek následné péče.

V Jablonci se nakonec počet akutních lůžek nijak redukovat nebude, ale jak probíhala jednání s pojišťovnami? Byl záměr v Jablonci lůžka rušit?

Úplně na začátku vznikla pracovní komise a jednání se odehrávala v režii kraje. Setkávali se na nich zástupci pojišťoven, nemocnic a úředníci z kraje. Z těchto jednání ale nevyšly žádné silné závěry a dopadlo to tak, že pojišťovny si v podstatě nadiktovaly, co bude.

V březnu se pak v Mladé Boleslavi uskutečnilo jednání všech nemocnic s pojišťovnami, kde zástupci pojišťoven víceméně řekli, jak to bude. Prostor pro vyjednávání byl velmi omezený. Což je bohužel standardní.

Ale pro jabloneckou nemocnici to dopadlo dobře…

Určitě je pozitivní, že v Libereckém kraji pojišťovny definovaly čtyři páteřní nemocnice Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Jilemnice které by měly být oporou a základem pro lůžkové zdravotnictví a měly by přebírat péči po rušených akutních lůžkách v okolních nemocnicích.

Ono už se to ostatně děje. V posledních dvou až třech letech už byla v jiných nemocnicích zrušená řada oddělení porodnice Frýdlant a Turnov, pediatrie Frýdlant a Turnov, chirurgie Tanvald či ORL Semily.

A vedle úplného rušení jednotlivých oddělení navíc v posledních letech došlo k početním redukcím, kdy některá oddělení sice zůstala, ale snižovaly se počty lůžek.

Co se týče čtyř zmiňovaných páteřních nemocnic. Budou se v některých akutní lůžka redukovat?

Pokud vím, tak půjde jen drobné změny, ale o žádnou zásadní redukci. Nikde v těchto čtyřech nemocnicích by se neměla rušit celá oddělení ani snižovat počty lůžek o desítky apod.

Nicméně hrozí zrušení akutních lůžek na interně v Tanvaldu. Co si o tom myslíte a jaký vliv by to mělo na jabloneckou nemocnici?

Já myslím, že tohle není úplně šťastné rozhodnutí. Tanvaldská nemocnice poskytuje nějakou základní péči ve spádové oblasti například když se lidem zhorší chronické problémy. A nejčastější jsou interní onemocnění, takže podle mě by bylo dobré, aby interní péče v Tanvaldu alespoň na nějaké úrovni zůstala zachovaná.

A jaký by to na naši nemocnici mělo vliv? To můžu říct z čerstvé zkušenosti. Když v Tanvaldu zrušili chirurgické oddělení, tak to byl pro naši chirurgii docela velký náraz. Loni byla její vytíženost 77,3 procent, zatímco letos o pět a půl procenta vyšší, a to právě tím, že přišli pacienti z Tanvaldu.

Zdá se, že to není moc, ale opak je pravdou. Stává se, že odkládáme operace, protože nejsme schopní lidi protlačit buď sály, nebo jednotkami intenzivní péče.

Lidé, kteří jsou objednaní na operaci, čekají třeba celé dopoledne na jídelně, než se vyexpedují pacienti, kteří mají jít domů. To, že odpadla tanvaldská chirurgie, byl pro nás velký tlak. A s internou by to určitě bylo obdobné.

Je nějaká možnost, jak tuhle náročnou situaci řešit?

Hodně by nám pomohlo, kdyby nám tady vzniklo 10 až 15 lůžek akutnější následné péče doléčování pacientů po úrazech, například končetin. Zabírají dlouhé týdny místo na akutním oddělení. Zatím na to ale pojišťovny neslyší, a to právě proto, že lůžka následné péče přibývají v okolních nemocnicích, kde se ruší akutní lůžka.

Jaká je vlastně vytíženost jablonecké nemocnice?

Na horní hranici celostátního průměru. V letošním roce je nemocnice jako celek 81,7 procent. Opticky se to sice tváří, že pětina lůžek je prázdných, ale nutno říct, že dobrá nemocnice má vytíženost cca 75 procent.

Je to dáno tím, že jak se zkracuje ošetřovací doba v pátek odoperujete, v sobotu jde pacient domů, v neděli je prázdné lůžko a až v pondělí nastupuje další člověk. Není tedy možné vytížit ta lůžka na sto procent. Plně obsazená jsou jen na odděleních, kde lidé leží dlouhodobě. Na akutních odděleních musíme mít rezervu pro úrazy, takže ani nejde mít stoprocentní vytíženost.

Jaký máte obecně názor na redukci akutních lůžek v českých nemocnicích?

Má to svou logiku. Počet nemocnic i lůžek je nastavený na dřívější způsob když jste přišli na operaci žlučníku, tak jste pobyli třeba i osm dnů v nemocnici, zatímco dnes už třetí až čtvrtý den jdete domů. To samé platí například u kýly a dalších zákroků. Jednak v těchto případech není nutné v nemocnici ležet déle a lidé už dnes ani nechtějí stojí je to totiž poplatky a většinou se navíc chtějí vrátit co nejdřív do práce.

Dřív vypadala například operace žlučníku tak, že pacient týden až deset dnů ležel v nemocnici, pak byl šest týdnů v pracovní neschopnosti a ještě v lázních. To už dnes neexistuje.

Takže změna je potřeba?

Souhlasím s tím, že je nutné udělat změnu, ale ne s tím, jak to dělají pojišťovny. Přistupují k tomu tak, že si sednou u zeleného stolu, vezmou excelové tabulky, celostátní průměry a začnou škrtat, což není optimální.

Druhá věc je, že když se ruší akutní lůžka v menších nemocnicích a zůstává tam jen následná péče, není to z našeho hlediska v pořádku. V těchto nemocnicích to pak ekonomicky nechci říct zneužívají, ale optimalizují obsadí ta místa ekonomicky nenáročnými pacienty a nemají zájem o ty náročné.

A i když v Libereckém kraji je podle tabulek ve větších nemocnicích místa dost, máme pak problémy, kam ty ekonomicky náročné pacienty umístit. Tyto nemocnice navíc leckdy ani nejsou schopné zvládnout doléčování pacientů.