Liberecký kraj - V sobotu se na liberecké Technické univerzitě koná další ročník festivalu Radost z rodičovství.

Festival Radost z rodičovství. | Foto: Deník / Gabriela Volná Garbová

Víte, že v některých školách děti samy rozhodují o tom, co se budou učit? Nebo že je možné přesunout výuku z třídy na louku či do lesa? A co dělat, když máte pocit, že svému potomkovi nerozumíte? Stejně jako loni i letos provede festival Radost z rodičovství své návštěvníky složitými zákrutami výchovy dětí.

Odpovědi na obtížné otázky pomohou rodičům, i těm budoucím, hledat známí lektoři z oblasti pedagogiky či psychologie už tuto sobotu. Vzhledem ke stále většímu zájmu se pořadatelé rozhodli akci přesunout ze ZŠ Lesní do budovy G Technické univerzity Liberec. To ale nejsou jediné novinky, které si pro letošek připravili.

„S ohledem na to, jak nám rostou děti, si uvědomujeme, jak je důležitá výchova a že státní školství není vždy ideální. Proto jsme do programu zařadili i blok věnovaný vzdělávání,“ vysvětlila pořadatelka Anna Kšírová.

Na programu tak bude například dnes hojně diskutovaný alternativní přístup k výuce dětí. Teorii takzvaného sebeřízeného vzdělávání přijede představit odborný lektor a hlavní představitel iniciativy SvobodaUceni.cz Michal Kandler.

„Jedná se o princip demokratického přístupu k výuce, kdy si děti samy vybírají z nabídky, co se chtějí zrovna učit. V rámci školy má jejich slovo stejnou váhu jako slovo učitele,“ vysvětlila Kšírová. Přednášející však nepřijede sám. Jak upozornila pořadatelka, na festivalu dostanou prostor také ti, kterých se toto téma nejvíce týká, tedy děti, které mají s tímto způsobem vyučování zkušenosti.

Hovořit se bude na přehlídce také o cizojazyčné výchově u nejmenších dětí a zajímavé téma nabídne i vystoupení lektorky Justiny Danišové, velké propagátorky školního vzdělávání mimo zdi instituce ve volné přírodě. „Na její přednášku byly loni nejlepší ohlasy. Sama je maminka čtyř dětí, které vyučuje venku,“ dodala organizátorka a upozornila také na přednášku o typologii dětí, která by měla pomoci v přístupu ve výchově jak samotným rodičům, tak i učitelům. „Proto jsme na letošní ročník pozvali také pedagogy i studenty pedagogické fakulty,“ dodala.

Festival se koná už počtvrté a za tu dobu si vybudoval široký okruh příznivců. Loni se jej zúčastnilo několik set návštěvníků, z nichž někteří přijeli podle pořadatelů až z Olomouce. „V rámci severních Čech jsme asi ojedinělou akcí. Na festival se mě ale vyptávají lidé třeba až z Brna,“ doplnila Kšírová.

„Loni jsme byli s manželkou moc spokojení. Příjemná akce, dobře organizačně zvládnutá. Letos se chystáme taky. Jsem zvědavý i na nové trendy v nošení dětí, zajímá mě, co se dá například ještě zlepšit na ergonomickém nosítku,“ svěřil se Pavel Kusala z Jablonce nad Nisou a poukázal tak i na workshopy týkající se například šátkování, které jsou součástí programu. Ani letos nebude chybět tržiště s hračkami nebo oblečením od místních výrobců. Unavené maminky ocení rozmazlovací koutek, kde se budou moci nechat namasírovat.