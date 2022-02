Minulý rok neproběhl Festival Karoliny Světlé, letos ho ale chystáte, můžete prozradit, na co se mohou návštěvníci těšit? Ano, letos jsme se rozhodly festival uskutečnit, protože pevně věříme, že tomu budou opatření pozitivně nakloněna. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní program věnovaný Karolině Světlé. Dopoledne bude patřit fenoménu známému jako Literatour - neboli scénické čtení v krajině. Herečky a herci zavedou návštěvníky do hlubin duše Světlé či do světa jejích hrdinů a hrdinek. Ukáží jim, nad čím žasnout, čeho se děsit, nad čím přemýšlet. Odpoledne bude hudební, taneční, jarmareční, písničkové a divadelní na dvoře Antošova statku. Genius loci festivalu spočívá v tom, že se opravdu pohybujeme přímo v kulisách života Světlé. Přednášky se například konají v šenkovně statku, kde se odehrává drama Vesnického románu. Kreativita, volnost, nadšení pro literaturu a genius loci je to, co k nám každoročně láká návštěvníky i z velmi vzdálených míst.

Letos chceme navíc ještě přivézt dva divadelní soubory - liberecké Divadlo F. X. Šaldy a soubor Notdis. Doufáme, že se na dvoře Antošova statku objeví Sylva z Vesnického románu i Barka z Nebožky Barbory. Obě díla s lehkostí odhazují své datum vzniku a hovoří neskutečně současným jazykem. Dále plánujeme čtenářskou dílnu, veřejnou výzvu, pořad o praktických receptech z kuchyně 19. století, jarmareční písně a tematickou hru pro děti pod vedením Lesní panny. Návštěvníci se budou moci na našem festivalu najíst, napít, zakoupit si originální, převážně regionální výrobky a uvidíme, co ještě všechno vymyslíme. Když vyjde i počasí, bude to jako vždy opravdu výjimečný den.

Stále probíhá výzva na sbírku knih Karoliny Světlé pro venkovní knihovnu, jak to s ní vypadá? Je o ni zájem?

O naši venkovní knihovničku je zájem a pokaždé, když ji kontrolujeme, najdeme v ní i nové knihy, které do ní někdo přinesl anonymně. Pravidelně se nám ozývají lidé, že by rádi darovali knihy. Často je jich třeba i celá taška a nejčastěji jsou to edice z 50. let 20. století. Uchováváme je doma a když nějaké knihy z knihovničky zmizí, doplňujeme je. Tímto bychom rádi na tuto naši akci „Hledá se Světlá” opět upozornili. Má-li kdokoli chuť darovat knihy od Karoliny Světlé pro dobrý účel, může se s námi spojit a domluvíme se na předání.

Karolinu Světlou se nám podařilo oživit všemi možnými způsoby. Začali jsme vybudováním naučné stezky v roce 2014, zřízením detailní webové stránky, facebookového profilu a od roku 2015 pořádáme její festival, na který přichází rok od roku více lidí. Slavnost v podještědské krajině je nádhera, je to místo, kde se setkává živá literatura, humor, kreativita, vášeň. Zveme lidi, kteří hoří pro to, co dělají. Nemusíte být odborník na 19. století, stačí přijet, otevřít se a zahořet. Ta odměna je obrovská. Chceme být místem, kde se nakazíte Světlou, kde najdete svůj vlastní přístup k literatuře a textu a to už vám nikdo nikdy nevezme. Naši stezku a Karolinu Světlou jsme koncem minulého roku dokonce objevili jako téma podcastu Českého rozhlasu Bludičky, ve kterém se dvě mladé literární nadšenkyně vydaly po naší naučné stezce.

Roste podle vás zájem o Světlou?

Světlá by mohla zůstat zaprášenou autorkou, ale kdo si najde cestu k jejím knihám a dá jim šanci - kdo například přečte její Vesnický román, který v roce 2019 nově vydalo nakladatelství Host - nebude zklamaný. Při čtení je sice potřeba zvyknout si na trochu zastaralý jazyk, ale když se to podaří, objeví se před čtenářem opravdu mistrně vystavěný příběh, který se sice odehrává ve stoletích dávných, ale který by se klidně mohl odehrát i dnes. To je to, co Světlou dělá dodnes živou.

Co považujete za dosavadní největší úspěch?Pro nás je to, že se z festivalu stala tradice, asi tím největším úspěchem. Největším úspěchem v blízké budoucnosti pro nás bude to, když se po dvouleté festivalové pauze, která byla způsobena nepřehledností opatření a všeobecnou společenskou únavou a strachem z pandemie, podaří uskutečnit letošní festival.

Máte plány na nějaký další projekt spojený se Světlou?

Jéje, nápadů máme spoustu, i když v minulých dvou letech vše jaksi ulehlo ke spánku. A bohužel nám příliš často chybí dvě ingredience: čas a finance. Vše kolem festivalu a K. Světlé děláme v našem volném čase a finance, které se nám podaří sehnat napříkad od Libereckého kraje nebo od obce Světlá pod Ještědem, využíváme výlučně na zaplacení účastníků festivalu. Nynější plán je tedy takový: Nejdříve se vrátit do proudu kreativní energie tím, že uskutečníme 28. května 2022 letošní Festival Karoliny Světlé, a pak se uvidí. Pokud bychom mohly míchat plány a sny, byla by tu kniha o Světlé a Podještědí, Vesnický román v komiksu i filmové adaptaci a mnoho dalšího.