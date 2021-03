„Odpadkovým hrdinou“ je i Bára Jelínková z Vratislavic nad Nisou, která má od dětství kladný vztah k přírodě. Během letní akce Low Cost Race navštívila Balkán a při cestování vnímala problém odpadků, které lemovaly silnice v Srbsku a Černé Hoře.

Zdroj: Deník Po návratu do Čech si uvědomila, že každý musí být sám tou změnou, kterou chce vidět ve světě. Začala se zajímat více o ekologii a konat. Přihlásila se k Trash Hero Liberec. V únoru se jí narodil syn a teď s ním chodí každý den na procházky s kočárkem. S sebou bere i pytel, chňapák a sbírá odpadky podél cesty a doufá, že namotivuje i ostatní lidi k úklidům. „Přála bych si, aby po sobě lidé v přírodě nic nenechávali. Aby byli zodpovědní jak k ní, tak i dalším generacím,“ řekla Bára Jelínková.



Jak ovlivnila činnost skupiny epidemie koronaviru?

Jak se to vezme. Na jednu stranu se dělalo méně úklidů než za normální situace. Ale na druhou stranu, když byly děti doma, tak přišel rekordní počet rodin s dětmi. A to se nám líbí, protože děti jsou naše budoucnost a pokud se naučí chovat se k přírodě zodpovědně, máme ještě naději. Úklidy byly vždy pojaté jako samosběr. Lidé dostali pytle a rukavice a rozešli se.

Lidé se postupně vrací do přírody, ale zapomněli, jak se v ní chovat a hromadí se v ní odpadky. Máte obdobnou zkušenost?

Bohužel ano. Teď kvůli bezpečnostním opatřením nezbylo lidem moc jiných aktivit, než chodit na procházky do přírody. Ne všichni si ale uvědomují, že po jejich návštěvě by měla příroda vypadat tak, jako když do ní přišli. Přála bych si, aby po sobě lidé v přírodě nic nenechávali. Aby byli zodpovědní jak k ní, tak i dalším generacím.



Jaké lokality už jste za dobu existence skupiny uklidili?

Zatím proběhlo 15 úklidů a nasbírali jsme necelé 4 tuny odpadu. Lokality vybíráme podle toho, kde si myslíme, že by to bylo prospěšné. Buď tudy chodíme sami a víme, že je tam nepořádek, nebo dostáváme tipy od lidí. Několikrát jsme uklízeli okolí přehrady, Lidové sady, cyklostezku či Ruprechtický lesík, kde jsme společně s Jizersko-ještědský horský spolkem kopali tůňky.



Lze vypozorovat nějakou změnu skladby odpadků? Jaké odpadky nadále převažují?

Skladba odpadků se liší podle lokality, ale standardně to jsou hlavně plechovky od nápojů (energy drinků a piva), pet lahve, obaly od jídla , krabičky od cigaret, nedopalky či psí exkrementy v igelitových sáčcích. U cyklostezky podél Nisy to bylo hodně pestré, tam jsme našli haldy vlhčených ubrousků, oblečení, kusy plastů, žebřík, pneumatiky, sklo, kabely a dokonce koberec.

Jestli se nepletu, přibyly odhozené roušky a respirátory, že?

Ano, teď ve velkém přibyly roušky a respirátory. Bohužel to není jen u nás, ale je to celosvětový problém. Oceány se dusí pod návalem plastů. Lidstvo vytvořilo plastové ostrovy a oceány momentálně obsahují více mikroplastů, než je hvězd v Mléčné dráze. A teď se příroda musí potýkat ještě s jednorázovými rukavicemi, rouškami a respirátory. Problém je ten, že napřÍKLAD respirátor obsahuje mnoho materiálu: pásky z polyesteru, spony z oceli, nosní pěnový díl z polyuretanu, nosní svorka z hliníku, filtr z polypropylenu a ventilek z plastu. Pokud tyto materiály zůstanou v přírodě, budou tam ještě hodně dlouho. Při svém rozkladu, nebo spíše rozpadu, uvolňují mikroplasty. Ty dále kontaminují půdu, vodu a ovzduší. Vrací se nám tedy zpátky cestou, kterou bychom je pravděpodobně ani nečekali.



Pokud bude mít člověk zájem zapojit se do skupiny, jaké má možnosti?

Je to jednoduché. My máme pytle, rukavice a nebojíme se je použít (smích). Úklidy organizujeme pro všechny zdarma a s dobrou náladou. Stačí jen přijít a přiložit ruku k dílu. Za pátý úklid oblékneme dobrovolníka do žlutého trička Trash Hero. Kdo by měl zájem se k nám přidat, ať sleduje naše stránky na Facebooku Trash Hero Liberec, kde sdílíme události o následujícím úklidu. Nebo pokud by se chtěl zapojit jako organizátor úklidů, stačí napsat. Za každého dobrovolníka budeme šťastní.

Jak vítáte osvětovou iniciativu Ukliďme Česko?

Vítám každou iniciativu, která má pozitivní přínos pro přírodu a lidi. A rádi se k nim přidáváme.

Myslíte si, že přibývá těch, kteří se snaží chovat zodpovědně a neodhazovat odpadky?

Podle mě ano. Více jsem to vnímala v době před vypuknutím koronavirové epidemie. Hodně se řešila, omezovaly se plasty, brčka, igelitky či jednorázové obaly. Myslím si, že to koronavirus trochu zpomalil, jelikož se mluví a píše hlavně o něm. Ale jsem optimista a věřím, že když půjdeme každý dobrým příkladem, časem se to musí zlepšit.